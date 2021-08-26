ゲオストアは、「Bluetooth360°スピーカー」を直販サイト「ゲオオンラインストア」で8月26日に発売した。価格は1,999円。全国のゲオショップ620店舗でも8月27日から順次販売する。カラーはブラック。
コンパクトな設計ながら、360度全方向に音を均等に放出できるというBluetoothスピーカー。50mm径スピーカーユニットを搭載し、最大出力は5W。IPX4防水対応で、アウトドアだけでなく浴室などで音楽を楽しみたいときにも使えるという。
Bluetooth 5.0に準拠し、対応コーデックはSBC、AAC。本体にはAUX端子を備え、付属のオーディオケーブル(長さ約0.45m)でテレビやゲーム機、PC、スマホなどに有線接続できる。ほかにもmicroSDカードスロットを備え、最大64GBまでのmicroSDカード(別売)に保存した音楽ファイル(MP3/WMA/WAV)を単体で再生可能だ。
容量1,200mAhのバッテリーを内蔵し、約3時間の充電で最大約8時間連続再生できる(音量50%時)。本体サイズは80×135mm(直径×高さ)で、重さは約270g。長さ約0.45mのmicroUSB充電ケーブルなどが付属する。