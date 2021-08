『ぼのぼの』ロックンロールモチーフグッズが目白押し☆in町田マルイ

2021年8月27日より開催される『ぼのぼのショップ in 町田マルイ~みんなとぼのぼの 35th〜』において、アニメ主題歌『ぼのぼのロックンロール』をモチーフにした新デザインの商品が初登場する。可愛い「ぼのぼの」グッズをご紹介!



『ぼのぼの』は1986年から連載が続き、累計発行部数900万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。

テレビアニメがフジテレビにて(毎週土曜日あさ5:22より)好評放送中で、FODにて見逃し配信実施中だ。

へんなことや不思議なことに興味を示してしまうラッコの子ども『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいいキャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれる物語だ。



そんな本作が35周年を迎えるにあたって、2021年8月27日より、東京都町田市にある町田マルイにおいて、『ぼのぼのショップ in 町田マルイ~みんなとぼのぼの 35th〜』を開催する。



キービジュアルはイエロー・グリーンを基調として、装い新たなイラストに!

町田会場では TV アニメ主題歌 『ぼのぼのロックンロール』をモチーフにした新デザインの商品が初登場する。

いがらしみきお先生のサイン入り原作コミック46巻も販売予定なのでお見逃しなく。



購入特典も新デザインが追加♪

期間中、イベントショップにて「ぼのぼの」商品を税込2000円以上お買い上げで、「缶バッジ 非売品」がランダムで1個(全5種)プレゼントされる。

そのほか、ダイカットクッションやいがらしみきおのサイン色紙が当たるお買い上げ抽選会や、ぬりえワークショップ、アニメ制作資料の展示など、楽しい催しがもりだくさん。

どうぞお楽しみに♪



(C) 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S620948