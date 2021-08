オリオールズ - エンゼルス

<現地8月25日 オリオールパーク>



エンゼルスの大谷翔平選手(27)は25日(日本時間26日)、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手」で先発。メジャー移籍後ワーストとなる1試合3本塁打を浴びたものの、5回4失点で今季9勝目の権利を持って降板した。



大谷は初回、先頭打者のマリンズに初球の93.1マイルをバックスクリーン右へ放り込まれると、4番・サンタンデールにもファーストストライクのストレートを右翼席へ運ばれ立ち上がりに2被弾2失点。



それでも打線が直後の2回に7番・マーシュの適時打で試合を振り出しに戻すと、同点の4回には4番・ウォルシュが後半戦初アーチとなる21号ソロを放ち勝ち越し。さらにマーシュにメジャー初本塁打となる1号3ランが飛び出し、一挙4得点でリードを奪った。



援護を受けた大谷は、得点直後の4回裏に5番・スチュワートに2ランを打たれ2点差に詰め寄られたが、5回はギアを上げて、この試合2度目の三者凡退。5回(84球)を投げて5安打4失点、無四球7三振の内容でリードを保ったまま降板した。



打者としては4打数ノーヒット3三振で、6回裏は守備につくことなく交代。9勝目の権利を手にベンチへ退いた。



オリオールズはこの試合前まで19連敗中で、この試合に敗れるとオリオールズが記録したア・リーグ記録の21連敗にリーチをかけることになる。





【動画】大谷に頼もしい援護!“髭男”マーシュがメジャー初本塁打

The first Major League career home run for Brandon Marsh! pic.twitter.com/ZOYYxpYDmr— Los Angeles Angels (@Angels) August 26, 2021