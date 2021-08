L’Arc～en～Ciel、結成30周年を記念したスマホVRアプリリリース

LArc~en~Cielの結成30周年を記念した、バーチャル空間で30年間の歴史と記憶が体験できるスマートフォンアプリ「LArc~en~Ciel 30th LAnniversary VR Museum」が、8月25日にリリースされた。



「LArc~en~Ciel 30th LAnniversary VR Museum」は、『スマホの手軽さ』『VRの没入感』『部屋のMuseum化』を組み合せた初の展示会アプリ。誰でも無料で体験することができる。



関連記事:LArc~en~Ciel30周年の軌跡を追う、Rolling Stone Japan日本人アーティスト初の特別編集本発売



また、8月25日に約4年半ぶりにリリースする新シングル『ミライ』の完全生産限定盤にはオリジナルハコスコと、「LArc-en-Ciel 30th LAnniversary VR Museum」のスペシャルコンテンツが楽しめるQRコードが付属している。





<アプリコンテンツ詳細>









■年表通路

1991年のデビューから今日に至るまでの、数々の楽曲発表や他に類を見ない記録的なCDの売上、ワールドツアーの開催、タイアップの記録など、LArc~en~Cielが打ち立ててきた歴史を辿れる年表となっている。







■動く写真

壁に飾られた総数40枚のメンバーの写真にマーカーを合わせると写真が動き出す。写真は映像を切り出したもので、過去のライヴ映像から選定。







■過去映像シアター

様々な時代を渡ってきたLArc~en~Cielの過去のライヴ映像や出演CMなど様々な映像を、各時代を代表するデヴァイスとともにサウンド付きで振り返ることができる。







■CD、DVDのジャケット展示

過去に発表したCD、DVDのジャケットを展示したエリア。CDのシングルとアルバムはクリックすると試聴することが可能。



■8月25日(水)発売「ミライ」に付属するQRコードで楽しめるスペシャルコンテンツ







①Music Clipシアター

一画面に様々なMusic Clipが放映されており、鑑賞したいMusic Clipをクリックすると大画面に切り替わる。







②6面シアター

同じ楽曲で異なるライヴ映像が室内の6面で投映され、視線方向に流れている映像に合わせて音源が切り替わる。視点を切り替えてシームレスにその世代の「虹」を見ることができる世界初の同時投影システムとなっている。



「LArc~en~Ciel 30th LAnniversary VR Museum」



開催期間:2021年8月25日(水)~2022年5月30日(月)

ダウンロード

GooglePlay:

http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sonymusic.larc30thmuseum

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/id1574121514

対応OS:

◆iOS

◇推奨環境

デバイス:2019年以降発売のiPhone端末

OSバージョン:iOS 13以降

◆Android

◇推奨環境

Google公式のARCore対象端末のリストに記載されている端末が最低動作環境になります。

https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices

OSバージョン:バージョン8.0以降に対応する端末

※端末スペックによっては本アプリの正常動作は保証できません。

価格:無料(一部限定コンテンツ有)

制作:株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ、ソニーグループ横断型xRプロジェクトProject Lindbergh

企画・開発:株式会社カヤック

配信:株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ



<リリース情報>



















LArc〜en〜Ciel

シングル『ミライ』



発売日:2021年8月25日(水)

■初回盤A(CD+BD)

価格:2200円(税込)

品番:KSCL-3320~3321

収録曲:

1. ミライ

2. ミライ (hydeless version)

【BD】

ミライ -Music Clip-

The Making of ”ミライ -Music Clip-” version A

■初回盤B(CD+BD)

価格:2,200円(税込)

品番:KSCL-3322~3323

収録曲:

1. ミライ

2. ミライ (hydeless version)

【BD】

ミライ -Music Clip-

The Making of ”ミライ -Music Clip-” version B

「BLUE PROTOCOL(ブループロトコル)」オープニングアニメーション

■完全生産限定盤(CD+ハコスコ)

価格:4200円(税込)

品番:KSCL-3324~3325

収録曲:

1. ミライ

2. ミライ (hydeless version)

【ハコスコ】

「ミライ」オリジナルハコスコ

【VR Museum】

LArc〜en〜Ciel 30th LAnniversary VR Museum

スペシャルコンテンツが楽しめるQRコード

■通常盤(CD)

価格:880円(税込)

品番:KSCL-3326

収録曲:

1. ミライ

2. ミライ (hydeless version)

■店舗特典

・Amazon.co.jp:メガジャケ

購入はこちらから:kmu.lnk.to/QuSLJJHF



LArc〜en〜Ciel

シングル『FOREVER』



発売日:2021年9月29日(水)

■通常盤(CD)

価格:990円(税込)

品番:KSCL-3334

収録曲:

1. FOREVER

2. FOREVER (hydeless version)

3. FOREVER (Anime Edit)

■完全生産限定盤(CD+ハコスコ)

価格:4,300(税込)

品番:KSCL-3332~3333

収録曲:

1. FOREVER

2. FOREVER (hydeless version)

3. FOREVER (Anime Edit)

【ハコスコ】

「FOREVER」オリジナルハコスコ

【VR Museum】

LArc~en~Ciel 30th VR Museum 限定エリアへ入場閲覧可能なQRコード

※「FOREVER」限定エリア

■店舗特典

・Amazon.co.jp:メガジャケ

予約はこちらから:https://kmu.lnk.to/Ge5SibPl

■LE-CIEL限定盤(CD+GOODS)

価格:3740円(税込)

品番:KSC8-10~11

収録曲:

1. FOREVER

2. FOREVER (hydeless version)

3. FOREVER (Anime Edit)

【GOODS】

SCHEDULE BOOK 2022

[2022年スケジュール帳]

A5サイズ変形(152mm×204mm)

全96ページ 2022年1月始まり

ファンクラブ限定グッズとして毎年大好評のスケジュール帳が登場、FOREVERのジャケ写仕様のスペシャルなデザイン。

予約はこちらから:https://www.sonymusicshop.jp/KSC8000000010/



<ライブ情報>



「30th LAnniversary TOUR」



2021年9月5日(日)大阪城ホール

時間:OPEN 15:30 / START 17:00 (予定)

2021年9月7日(火)大阪城ホール

時間:OPEN 16:30 / START 18:00 (予定)

2021年9月8日(水)大阪城ホール

時間:OPEN 16:30 / START 18:00 (予定)

【お問合せ】キョードーインフォメーション0570-200-888 (11:00~16:00 日/祝休業)

2021年10月2日(土) マリンメッセ福岡A館

時間:OPEN 15:30 / START 17:00 (予定)

2021年10月3日(日) マリンメッセ福岡A館

時間:OPEN 14:30 / START 16:00 (予定)

【お問合せ】キョードー西日本0570-09-2424 (平日/土曜11:00~17:00)

2021年10月6日(水) 名古屋・日本ガイシホール

時間:OPEN 16:30 / START 18:00 (予定)

2021年10月7日(木) 名古屋・日本ガイシホール

時間:OPEN 16:30 / START 18:00 (予定)

【お問合せ】サンデーフォークプロモーション052-320-9100 (全日12:00~16:00)

2021年10月15日(金) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

時間:OPEN 16:30 / START 18:00 (予定)

2021年10月16日(土) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

時間:OPEN 15:30 / START 17:00 (予定)

【お問合せ】サンデーフォークプロモーション052-320-9100 (全日12:00~16:00)

2021年10月22日(金) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

時間:OPEN 16:00 / START 18:00 (予定)

2021年10月23日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

時間:OPEN 15:00 / START 17:00 (予定)

【お問合せ】SOGO TOKYO 03-3405-9999 (月-金12:00〜13:00/16:00〜17:00 ※祝日を除く)

2021年12月4日(土) さいたまスーパーアリーナ

時間:OPEN 15:00 / START 17:00 (予定)

2021年12月5日(日) さいたまスーパーアリーナ

時間:OPEN 14:00 / START 16:00 (予定)

【お問合せ】SOGO TOKYO 03-3405-9999 (月-金12:00〜13:00/16:00〜17:00 ※祝日を除く)

2021年12月9日(木) 神奈川・横浜アリーナ

時間:OPEN 16:00 / START 18:00 (予定)

2021年12月10日(金) 神奈川・横浜アリーナ

時間:OPEN 16:00 / START 18:00 (予定)

【お問合せ】SOGO TOKYO 03-3405-9999 (月-金12:00〜13:00/16:00〜17:00 ※祝日を除く)

2021年12月22日(水) 東京・国立代々木競技場第一体育館

時間:OPEN 16:00 / START 18:00 (予定)

2021年12月23日(木) 東京・国立代々木競技場第一体育館

時間:OPEN 16:00 / START 18:00 (予定)

2021年12月25日(土) 東京・国立代々木競技場第一体育館

時間:OPEN 15:00 / START 17:00 (予定)

2021年12月26日(日) 東京・国立代々木競技場第一体育館

時間OPEN 14:00 / START 16:00 (予定)

【お問合せ】SOGO TOKYO 03-3405-9999 (月-金12:00〜13:00/16:00〜17:00 ※祝日を除く)

※OPEN/START時間は状況により変更になる可能性がございます。



LArc~en~Ciel 公式HP:www.LArc-en-Ciel.com