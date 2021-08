向井太一が、2021年6月5日に開催された「COLORLESS TOUR 2021」東京公演での舞台裏に迫ったドキュメンタリー映像を8月25日に公開した。



同公演は4月にリリースした4thアルバム『COLORLESS』を携えて東京・大阪にて行われたツアー。映像では、リハーサルシーンや転換時の衣装チェンジの様子。また、楽屋での向井本人によるバンドメンバーへのインタビューなどが収められている。



<リリース情報>



向井太一

デジタルEP『DOORS』



配信日:2021年9月22日(水)

=収録曲=

1. Celebrate!

2. No Way

3. Fever feat. YAMORI

4. Choose You

5. Doors



向井太一 Official Web Site:http://taichimukai.com/