SKY-HI、盟友・山中拓也（THE ORAL CIGARETTES）とのコラボ曲リリース

SKY-HIが、盟友THE ORAL CIGARETTES・山中拓也(Vo&Gt)とのコラボレーション曲「Dive To World」を2021年9月1日にリリースする。



本楽曲は、6月27日にZepp Osaka Baysideで、THE ORAL CIGARETTESを対バンに迎えて開催された「遊戯三昧」で、山中拓也とともに初披露。さらに、開催中のツアー「SKY-HI ROUND A GROUND 2020」でもパフォーマンスされている。



関連記事:SKY-HIとSTAMPが語る、日本とタイの音楽カルチャーシーン







そして、FM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』にて楽曲の初オンエアが8月26日の放送で行われる。





<リリース情報>





photo by 畑聡



SKY-HI

デジタルシングル『Dive To World feat. Takuya Yamanaka (THE ORAL CIGARETTES) 』



配信日:2021年9月1日(水)



<オンエア情報>



FM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-」(DJ:落合健太郎)



放送日時:2021年8月26日(木)21:00〜23:48

番組HP:https://funky802.com/rockkids/

番組を radiko で聴く:https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20210826210000



<ライブ情報>



「SKY-HI ROUND A GROUND 2020」



2021年8月27日(金)HIROSHIMA CLUB QUATTRO

時間:

【1部】OPEN 14:00 / START 15:00

【2部】OPEN 17:30 / START 18:30

2021年8月29日(日)徳島 club GRINDHOUSE

時間:

【1部】OPEN 14:00 / START 15:00

【2部】OPEN 17:30 / START 18:30

2021年9月4日(土)青森Quarter

時間:

【1部】OPEN 14:00 / START 15:00

【2部】OPEN 17:30 / START 18:30

2021年9月5日(日)岩手・盛岡club CHANGE WAVE

時間:

【1部】OPEN 14:00 / START 15:00

【2部】OPEN 17:30 / START 18:30

2021年9月14日(火)沖縄 桜坂セントラル

時間:

【1部】OPEN 14:00 / START 15:00

【2部】OPEN 17:30 / START 18:30

【追加公演日程】

2021年9月1日(水)宮城・仙台GIGS

時間:

【1部】OPEN 14:00 / START 15:00

【2部】OPEN 17:30 / START 18:30

2021年9月7日(火)東京・TSUTAYA O-EAST

時間:

【1部】OPEN 14:00 / START 15:00

【2部】OPEN 17:30 / START 18:30

2021年9月8日(水)東京・TSUTAYA O-EAST

時間:

【1部】OPEN 14:00 / START 15:00

【2部】OPEN 17:30 / START 18:30

2021年9月13日(月)福岡DRUM LOGOS

時間:

【1部】OPEN 14:00 / START 15:00

【2部】OPEN 17:30 / START 18:30

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。



SKY-HI Official Website:https://avex.jp/skyhi/