『クオリティファースト』をモットーとし、モノ・コト・ヒトを繋いで爆絶空間をプロデュースするJuiceは、2021年8月26日(木)より吉祥寺ロフト 2Fバラエティ雑貨売場にて、POP UP SHOP『カプセルゾーン BY KITAN CLUB』を開催する。



本イベントは、カプセルトイメーカー・キタンクラブによる期間限定のPOP UP SHOP。会場に並ぶマシン総数は、なんと100台以上! 「ちいかわ」や「おにぎりん具4」 など話題の商品からおなじみの人気商品まで、幅広いラインナップが用意される。





出店期間は2021年9月20日(月・祝)まで。ボリューム満点の会場にぜひ足を運んでみよう!



(C)nagano/(C)KITAN CLUB (C)KITAN CLUB