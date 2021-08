明治安田生命J1リーグ第26節が25日に各地で行われた。

首位に立つ川崎フロンターレは敵地でアビスパ福岡と対戦。前半から長短のパスを織り交ぜゴールに迫るが、GK村上昌謙の決死のセーブで福岡の牙城を崩せず。すると後半、66分、MFジョルディ・クルークスにスーパーゴールが生まれる。右サイドでボールを持ったクルークスは距離のある中、右足を振りぬくと、ロングシュートを突き刺し福岡に先制点をもたらした。ビハインドを背負った川崎は猛攻を仕掛けるもネットを揺らすことができず。福岡がこのまま逃げ切り、王者・川崎は今季初黒星となった。

2位につける横浜F・マリノスは3位サガン鳥栖との上位対決となった。鳥栖の攻撃に手を焼いたが、我慢した横浜FMが41分に前田大然のゴールで先制に成功。後半立ち上がりの51分にはその前田が倒されPK獲得。倒した樋口雄太はオンフィールドレビューの結果退場処分となった。その後は数的有利を手にした横浜FMが得点を重ね、4点のリードをもって試合終了の笛を聞いた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

北海道コンサドーレ札幌 0-2 名古屋グランパス

ベガルタ仙台 1-2 FC東京

浦和レッズ 1-0 サンフレッチェ広島

横浜FC 3-1 ガンバ大阪

清水エスパルス 0-4 鹿島アントラーズ

アビスパ福岡 1-0 川崎フロンターレ

サガン鳥栖 0-4 横浜F・マリノス

大分トリニータ 1-3 ヴィッセル神戸

セレッソ大阪 1-5 湘南ベルマーレ

徳島ヴォルティス 0-1 柏レイソル

■順位表

1位 川崎(勝ち点63/得失点差+39)

2位 横浜FM(勝ち点62/得失点差+39)

3位 神戸(勝ち点47/得失点差+16)※1試合未消化

4位 名古屋(勝ち点46/得失点差+7)

5位 鹿島(勝ち点44/得失点差+19)

6位 鳥栖(勝ち点44/得失点差+13)

7位 浦和(勝ち点44/得失点差+3)

8位 FC東京(勝ち点39/得失点差0)

9位 札幌(勝ち点36/得失点差-1)※1試合未消化

10位 福岡(勝ち点36/得失点差-3)

11位 広島(勝ち点32/得失点差+1)※1試合未消化

12位 C大阪(勝ち点30/得失点差-1)※1試合未消化

13位 G大阪(勝ち点30/得失点差-7)

14位 柏(勝ち点27/得失点差-10)

15位 湘南(勝ち点25/得失点差-3)

16位 清水(勝ち点25/得失点差-13)

17位 徳島(勝ち点23/得失点差-14)

18位 仙台(勝ち点19/得失点差-24)

19位 横浜FC(勝ち点18/得失点差-35)

20位 大分(勝ち点17/得失点差-26)

■次節の対戦カード

▼8月28日(土)

14:00 札幌 vs 川崎

18:00 神戸 vs FC東京

19:00 横浜FM vs 鹿島

19:00 広島 vs 大分

19:00 G大阪 vs C大阪

▼8月29日(日)

18:00 名古屋 vs 清水

19:00 柏 vs 横浜FC

19:00 湘南 vs 浦和

19:00 仙台 vs 鳥栖

19:00 福岡 vs 徳島