『バンドリ！』プロジェクトより劇場版『BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage』の「Special Songs」が発売された。
「合同バンド」をコンセプトにした、劇場版『BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage』Special Songs。週替わりアンコール楽曲として書き下ろされたPoppin'Party×Pastel＊Palettes×Morfonicaの「絆色のアンサンブル」、Roselia×Afterglowの「競宴Red×Violet」、RAISE A SUILEN×ハロー、ハッピーワールド！の「ラスハピーポー！」は、それぞれのバンドの魅力が融合した、聴き応えのある楽曲に仕上がっているとのこと。
また、Blu-ray付生産限定盤には、2019年9月に公開さた劇場版『BanG Dream! FILM LIVE』が収録。そして、パンフレットがリサイズされて付属している。
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