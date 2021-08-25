ひろやまひろし・TYPE-MOON原作によるアニメ映画「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht（リヒト） 名前の無い少女」の「公開直前15秒CM」が公開された。
8月27日に全国公開される「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」。エインズワースとの激闘ののち、ひとときの休息を経た魔法少女たちの新たな戦いが描かれる。CMには新規カットが使われており、イリヤ、美遊、クロエそれぞれの戦闘シーンが映された。
「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」
2021年8月27日（金）公開
スタッフ
原作：ひろやまひろし・TYPE-MOON（株式会社KADOKAWA 月刊コンプエース連載・角川コミックス・エース刊）
監督：大沼心
助監督：高橋賢
脚本：井上堅二、水瀬葉月
キャラクターデザイン：平田和也
主題歌：「Just the truth」栗林みな実
音楽：加藤達也、石川智久（TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND）
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：SILVER LINK.
配給：角川ANIMATION
製作：「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会
キャスト
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン：門脇舞以
美遊・エーデルフェルト：名塚佳織
クロエ・フォン・アインツベルン：斎藤千和
ベアトリス：釘宮理恵
エリカ・エインズワース：諸星すみれ
ジュリアン・エインズワース：花江夏樹
衛宮士郎：杉山紀彰
遠坂凛：植田佳奈
ルヴィアゼリッタ・エーデルフェルト：伊藤静
バゼット・フラガ・マクレミッツ：生天目仁美
マジカルルビー：高野直子
マジカルサファイア：かかずゆみ
(c)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON/KADOKAWA/劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会