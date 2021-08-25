ひろやまひろし・TYPE-MOON原作によるアニメ映画「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht（リヒト） 名前の無い少女」の「公開直前15秒CM」が公開された。

8月27日に全国公開される「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」。エインズワースとの激闘ののち、ひとときの休息を経た魔法少女たちの新たな戦いが描かれる。CMには新規カットが使われており、イリヤ、美遊、クロエそれぞれの戦闘シーンが映された。

「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」

2021年8月27日（金）公開

スタッフ

原作：ひろやまひろし・TYPE-MOON（株式会社KADOKAWA 月刊コンプエース連載・角川コミックス・エース刊）

監督：大沼心

助監督：高橋賢

脚本：井上堅二、水瀬葉月

キャラクターデザイン：平田和也

主題歌：「Just the truth」栗林みな実

音楽：加藤達也、石川智久（TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND）

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：SILVER LINK.

配給：角川ANIMATION

製作：「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会

キャスト

イリヤスフィール・フォン・アインツベルン：門脇舞以

美遊・エーデルフェルト：名塚佳織

クロエ・フォン・アインツベルン：斎藤千和

ベアトリス：釘宮理恵

エリカ・エインズワース：諸星すみれ

ジュリアン・エインズワース：花江夏樹

衛宮士郎：杉山紀彰

遠坂凛：植田佳奈

ルヴィアゼリッタ・エーデルフェルト：伊藤静

バゼット・フラガ・マクレミッツ：生天目仁美

マジカルルビー：高野直子

マジカルサファイア：かかずゆみ

(c)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON/KADOKAWA/劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会