ローソン『FFXIV』キャンペーンはからあげクン・限定アイテムに注目

2021年8月31日(火)より、全国のローソン店舗(※ナチュラルローソン・ローソンストア100・一部店舗除く)にて、『ファイナルファンタジーXIV』とタイアップしたキャンペーンを実施する。



『ファイナルファンタジーXIV』は、壮大な「エオルゼア」という世界を舞台に、ネットワークを通じて世界中のプレイヤーと共に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険は戦いだけでなく、アイテムの製作や、チョコボの育成など様々にあり、その遊び方は冒険者であるあなた次第! お馴染みの召喚獣やモーグリ、飛空艇……そして仲間たちが待つ、新たなFFの世界を楽しめる。



本キャンペーンでは、Ponta会員・dポイントカード会員限定で対象商品を購入すると、『ファイナルファンタジーXIV』ゲーム内で使える「キングポークシー」がもらえるキャンペーンの実施や、「からあげクン 光と闇のクリスタル味」、「ファイナルファンタジーXIV モーグリのポンポン茶」等のオリジナル商品を販売する。



そのほか、2021年8月31日(火)〜9月13日(月)の期間中に対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルクリアファイルをプレゼントするキャンペーンや、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円分」が当たるTwitterキャンペーンを実施。



また、Loppiでは「ブックストレージボックス」「ぬいぐるみポーチ」「ジョブアクリルマグネット」など『ファイナルファンタジーXIV』のグッズの予約販売が行われる。



この機会に、ローソンで『ファイナルファンタジーXIV』のタイアップキャンペーンを楽しもう!



