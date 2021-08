景井ひな BLACKPINKのTikTok特番でMC「すごい楽しかった」体感は5分

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組にリモートで出演。1ヵ月ぶりの登場ということで、近況を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」8月23日(月)放送分)景井:今月は、私の家からリモートで授業(放送)に参加していきます!私のこの1ヵ月を振り返ると……まず私の最近のTikTokやインスタグラムやツイッターを見てくれている方はわかると思うんですが、なんと! 髪の毛をバッサリ切りましたー! そして、ガラッと色も変わりました! (髪の長さは)肩にギリギリつかないぐらいのボブで、インナーカラーで蛍光緑を入れてます。なんで切ったかというと……まだ情報解禁前なんですけど、お仕事で切りました! 染めました! なので、ぜひこのお仕事の情報解禁を楽しみにしていてもらえると嬉しいです!景井:“シネマノベル”ってあんまり聞き馴染みのないワードだと思うんですけど……このシネマノベルというのは、本を手にすることが少なくなってきたこの時代に、“小説を読んでほしい!”ということから、(携帯の)画面をタップしていくと、LINEのトークみたいな感じで小説が一文ずつどんどん出てくる、というものなんですけど……。小説でもたまにあるような挿絵の部分がシネマ、映画みたいになっていて、私たちが実際に演じている映像が流れます。チャット式の小説を読み進めて、挿絵の部分では実際の人物が出てきてお芝居をして、そしてまたチャット(小説)に戻る……っていうようなものがシネマノベルというものです。結構新しいので、初めて見る方とかびっくりされるかもしれないんですけど、すごく面白いのでぜひ観てください。そんな面白いシネマノベルの『マーディスト』なんですが、私は夕木音人っていう男の子の妹役「夕木譜美」を演じております。監督からは、「全国の男の子たちが、“こんな妹が欲しい”と悶絶するぐらいのかわいい妹役を演じてくれ」とすごい言われて、頑張って演技をしております。ぜひそこも注目して見てもらえると嬉しいです!今月といえば……(8月3日に生配信された)『BLACKPINK TikTok LIVE特番』のMCも担当させていただきました! (今回の特番は)SCHOOL OF LOCK! でBLACKPINKへの思いをたくさん語ったことで決まったんです。だからとにかく嬉しかったです!最初この仕事が決まったときは、BLACKPINKが好きすぎて「私で大丈夫?」みたいなところがあって、すっごい緊張してたんです。手とかもブルブル震えて……。マネージャーさんとか周りのスタッフさんにも「大丈夫ですかね? 失敗したらどうしよう……」みたいに言ったんですけど……。遊びに来てくれたみんなやBLINK(BLACKPINKのファン)の方が、すごい優しいコメントをしてくれて。「誰推しですか?」とか、「どの曲が好きですか?」とか、「私はこの曲が好きです」とか、「○○のミュージックビデオのときの○○ちゃんいいですよね!」とかすごく話してくれたので、30分しかなかったんですけど、すごい楽しかったです! (体感で)5分ぐらいの感じでしたね。(SCHOOL OF LOCK! で)たくさんBLACKPINKの話をしましたけど、「言葉にするってすごい大事」だなと思いました。自分が好きなものをどんどん発信していくと、こういうふうに奇跡的に好きなお仕事ができるように繋がったりするんだなと思って。だから、みなさんも「いつも言えないけど……」という方は、「自分の気持ちを胸の内に収めちゃうところがある」なら、どんどん言葉にしていくと、自分の人生の中ですごいプラスに影響してくるかもしれないです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/