マカロニえんぴつが“クレヨンしんちゃん”と共演するライブイベント「マカロックツアーEXTRA in 春日部 ~しんちゃんも遊びに来るゾ!オラたちとおしり合いになってクレヨン♡篇~」が、しんちゃんこと野原しんのすけの地元である埼玉県春日部市の春日部市民文化会館で昨日8月24日に行われた。

公開中の映画「映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園」に主題歌「はしりがき」を提供したマカロニえんぴつ。昨日のライブは映画の公開を記念して開催され、メンバーは主題歌「はしりがき」やライブの定番曲「遠心」「ブルーベリー・ナイツ」「恋人ごっこ」などをパフォーマンスし、会場に集まったマカロッカー(マカロニえんぴつファンの呼称)たちを沸かせた。

アンコールではテレビアニメ「クレヨンしんちゃん」3期のオープニングテーマ「オラはにんきもの」がサプライズで披露され、メンバーの演奏としんちゃんの歌声が会場に響きわたった。そしてライブは、はっとり(Vo, G)の「僕らは今日ひさびさのライブでいろんな思いを乗せてやり遂げました。本当に、あなたがいたから、できた、成り立った1日です。ありがとう、また会おう、マカロニえんぴつでした」という挨拶で締めくくられた。

マカロニえんぴつ「マカロックツアーEXTRA in 春日部 ~しんちゃんも遊びに来るゾ!オラたちとおしり合いになってクレヨン♡篇~」2021年8月24日 春日部市民文化会館 セットリスト

01. listen to the radio

02. girl my friend

03. 遠心

04. 恋の中

05. two much pain

06. 八月の陽炎

07. はしりがき

08. レモンパイ

09. ブルーベリー・ナイツ

10. 恋人ごっこ

11. 哀しみロック

12. 洗濯機と君とラヂオ

13. 青春と一瞬

<アンコール>

14. オラはにんきもの

15. 生きるをする