10月9、10日に東京・六本木ヒルズアリーナでデジタルクリエイティブの祭典「J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2021 supported by CHINTAI」が開催される。

「J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2021 supported by CHINTAI」はFMラジオ局J-WAVEと筑波大学が共同で主催する2016年にスタートしたイベント。イノベーター、アーティスト、クリエイター、研究者、企業が集結し、トークセッションやライブパフォーマンスが、AR技術を駆使したスペシャルステージで繰り広げられる。なお今年は新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで、有観客と配信のハイブリッド形式で実施。一部コンテンツの配信は無料で視聴可能で、ライブパフォーマンスの配信を視聴するには有料チケットが必要となる。

総合司会を務めるのは、J-WAVEのラジオ番組「INNOVATION WORLD」にレギュラー出演している早川聖来(乃木坂46)と川田十夢。またイノベーターとしてAdo、亀田誠治、西野亮廣(キングコング)、SKY-HIなどの出演がアナウンスされている。ライブパフォーマンスを行うアーティストは後日発表される。

オフィシャルサイトではJ-WAVEの会員サービス・J-meのメンバーを対象に、各種入場チケットの最速先行予約を9月5日まで受付中。有料配信チケットも販売中で、購入者はイベント2日間の生配信のみならずアーカイブ映像も視聴することができる。

早川聖来 コメント

乃木坂46の早川聖来です。

いつも番組を聞いてくださっているみなさん、本当にありがとうございます。

毎回「INNOVATION WORLD」で、初めての世界をたくさん知ることができて楽しいので、今回、イノベーターのみなさんにお話を聞けることが本当に楽しみです。

司会を務めるのは初めてなのでドキドキしていますが、川田十夢さんとイノフェスを盛り上げられるように頑張ります。

ぜひ、会場と配信で一緒に楽しみましょう!

川田十夢 コメント

2016年から1度も欠かすことなく開催されてきたINNOVATION WORLD FESTA(通称イノフェス)ですが、安全対策を徹底したうえで今年も開催することが決定しました。去年に引き続き生配信とアーカイブ配信を行いますので、ご都合に合わせてご参加ください。超豪華なトークゲスト、先鋭的な活動を続けるミュージシャン、趣向を凝らしたステージ、最新テクノロジーを駆使した開発事例を整えて、スタッフ一同お待ちしています。

J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2021 supported by CHINTAI

2021年10月9日(土)東京都 六本木ヒルズアリーナ

<出演者>

イノベーター:Ado / 落合陽一 / 亀田誠治 / 川田十夢 / 小橋賢児 / 斎藤幸平 / サッシャ /

ジャム&ルイス / 鈴木貴歩 / 辻愛沙子 / 西野亮廣(キングコング) / 早川聖来(乃木坂46) / 深井龍之介 / and more



2021年10月10日(日)東京都 六本木ヒルズアリーナ

<出演者>

イノベーター:浅田真理 / 糸井重里 / 面和成 / SKY-HI / 川田十夢 / サッシャ / せきぐちあいみ / 早川聖来(乃木坂46) / Fracton Ventures(鈴木雄大、亀井聡彦 、赤澤直樹) / 三浦瑠麗 / 山口哲一 / 吉藤オリィ / and more