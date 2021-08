日向坂46の影山優佳、東村芽依、松田好花がDAZN「AFCアジア予選」応援アンバサダーに

日向坂46の影山優佳、東村芽依、松田好花の3人がスポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」の「AFCアジア予選 - Road to Qatar -」の応援アンバサダーに就任する。



日本時間9月2日(木)に開幕するサッカー「AFCアジア予選 - Road to Qatar -」。全試合をライブ配信するDAZNでは、約7ヶ月間にわたる激しい戦いに挑む日本代表を全力で応援していくため、日向坂46の影山優佳、東村芽依、松田好花の3人が応援アンバサダーに就任。



2021年9月から2022年3月末までの大会期間中、メンバーが『やべっちスタジアム』をはじめとするDAZNオリジナルコンテンツに出演するほか、DAZNならびにグループ公式SNSを通じて情報発信していく予定だ。



影山優佳は海外日本人選手の活躍をメインに、旬な情報を扱う『内田篤人の FOOTBALL TIME』に番組開始時から出演しており、豊富なサッカー知識と軽快なトークで番組の顔となりつつある。



そんなサッカーフリークの影山が観戦初心者の東村、松田にサッカーの魅力やAFCアジア予選と日本代表の見どころなどを、2022年3月までの予選期間中を通して伝授していくYouTubeオリジナルコンテンツも展開する。



初回の企画では、影山がサッカーのポジションや日本代表メンバーを日向坂46のメンバーに例えながら、東村と松田に紹介。9月2日のオマーン戦、9月7日の中国戦に向けて、注目選手や見どころを紹介していく。DAZN公式YouTubeにて近日公開予定だ。



3人は「このたびは、DAZN AFCアジア予選 - Road to Qatar - 応援アンバサダーに就任させていただき、とても光栄です! 日向坂46の代表として私たちが9月から始まるアジア最終予選の面白さをたくさんの方々にお伝えしていければと思います! そして、日本のサッカー文化の発展にも貢献できるよう頑張りますので、一緒に盛り上げていきましょう!」とコメントを寄せた。



