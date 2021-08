馬場ふみかGiRLS by PEACH JOHN新作ブラセット着用のビジュアルが公開

馬場ふみかがブランドミューズを務めるGiRLS by PEACH JOHNの秋の新作が8月25日(水)に発売され、馬場ふみかの着用新ビジュアルが公開された。



【写真】新作ブラセットを着用した馬場ふみかの新ビジュアル



サイドからバストをぐっと寄せて盛り感のある谷間をメイクする新作「もりこれローズベールブラセット」には、馬場も「配色の色使いも、レースも可愛い! 着けるとテンションが上がる」と感動。



デイリーに使いやすい「なちゅこれフローラルラインブラセット」には、「レースなのに甘すぎない、ほどよく大人な印象になれるところが好き!」と、ノンワイヤーでラクなのに美胸をメイクする「りらこれレースフルノンワイヤーブラキャミセット」​には、「ラクなブラキャミなのに、ホールド感があって胸がキレイに見える!」とコメントを寄せた。



またこの秋には東京・大阪の2エリアで、ブランド初となるPOP UP SHOPも開催予定。近年トレンドとなっている「骨格診断」の診断結果をもとにブラジャー選びを提案する。



▽POP UP SHOP開催日程

・東京

日時:2021年9月1日(水)~15日(水)11:00~20:00

会場:ルミネエスト3F



・大阪

日時:2021年9月17日(金)~26日(日)11:00~21:00

会場: HEP FIVE B1



【あわせて読む】馬場ふみか、完璧すぎる美ボディで魅せる"神"ランジェリーショット披露