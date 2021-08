アニメ映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.」の4K Ultra HD Blu-rayおよびBlu-rayが、本日8月25日に発売。これを記念して、映像特典としてBDに収録されている前田真宏監督によるイメージボード集の一部が公開された。

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.」は、2012年に劇場公開された「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」を、庵野秀明総監督全面監修のもと全カット再撮影したもの。当時は表現できなかったより高精細な映像を実現し、今年1月に期間限定で劇場上映された。特典映像として収録される、前田監督によるイメージボード集のフルバージョンは約21分のボリューム。YouTubeで公開されたものは1分46分にまとめられている。

(c)カラー