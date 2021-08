タグ・ホイヤーのスマートウォッチを体験できるポップアップが心斎橋に登場！

スマートフォンが人々の仕事や日常生活に欠かせなくなった現代。機械式のクラシックな時計とはまた違った嗜好で、スマートフォンとコネクティングすることができるスマートウォッチというカテゴリが大人気だ。そしてその領域は電子機器ブランドに限らず、今では老舗のウォッチブランドたちも続々とモデルを発表している。そして、スイスのラグジュアリーウォッチブランドであるタグ・ホイヤーもそのひとつだ。



【タグ・ホイヤーが創るスマートウォッチとは?】(写真3点)



タグ・ホイヤーのスマートウォッチは「タグ・ホイヤー コネクテッド」と名付けられ、ブランドの伝統的なウォッチメイキングによるクロノグラフから着想を得た洗練されたデザイン。また、さまざまな機能が組み込まれた現代的なウォッチに仕上がっている。



タグ・ホイヤー コネクテッド

オペレーティングシステムWear OS by Google、パワーリザーブ 終日標準使用、防水性 50メートル(5気圧)、ケース 直径45 mm 、ステンレススティール製ケース、ブラックセラミックベゼル、ブラックラバーストラップ

価格:21万4500円(税込)



今回、このタグ・ホイヤー コネクテッドの魅力を体験できる施設として、2021年8月23日(月)~ 9月9日(木)の期間限定で、心斎橋 PARCO 1F イベントスペースにて「タグ・ホイヤー コネクテッド ポップアップ ”THE THRILL OF PROGRESS”」をオープンする。タイトルの通り、グレーとオレンジをコンセプトにしたエネルギッシュで明るい店内では、タグ・ホイヤー コネクテッドを実際に着用して心拍数など搭載機能を体感できるゲーム”TAG Heuer Batak”を体験できるほか、使用感を確かめることができるという。



また、期間中のスペシャルイベントとして8月29日(日)16:00時から、メンズファッション誌を手掛け、編集長も務めてきたオフィス戸賀代表・戸賀敬城氏による「デキる男のスマートウォッチ」をテーマにした事前予約制のトークショーも開催。



実際に見て触れることができるこのポップアップストアで、また新しい時計の進化を現物を手に楽しんでみるのはいかがだろうか。





タグ・ホイヤー コネクテッド ポップアップ ”THE THRILL OF PROGRESS”

期間:2021年8月23日(月)〜9月9日(木)

住所:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8−3心斎橋 PARCO 1F イベントスペース

詳細はこちら。





タグ・ホイヤー

https://tag.hr/3nlkylj