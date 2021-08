かわいいカプセルミニソフビVAGにこぐまのケーキ屋さんが！

メディコム・トイがプロデュースするミニソフビのカプセルトイVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)の第28弾が2021年9月発売となる。

今回は漫画『こぐまのケーキ屋さん』のこぐまの店長がラインナップされている。



VAGはメディコム・トイがプロデュースし、プレステージが発売しているミニソフビのカプセルトイ。

基本的にはアーティストのオリジナルソフビがラインナップされるが、今回のように既存の漫画やゲームのキャラクターが登場することもある。



『こぐまのケーキ屋さん』は、カメントツ氏による漫画作品。2017年にTwitter上で発表されて大人気となり、単行本も発売されている。



(C) serinorica (C) KIRIKO ARAI (C) カメントツ/小学館 (C) ukyDaydreamer (C) KONATSU

VAG (VINYL ARTIST GACHA) SERIES 28/プレステージ/1回500円(税込)/2021年9月発売予定/今回は「a.girl」「おおかみくん」「こぐまのケーキ屋さん」「コダコツボン」「化猫怪獣ネゴラ」。各全高約6センチ。

a.girlはせりのりかのオリジナル怪獣「アイシー」の飼い主という設定。ネゴラは再ラインナップだが「SERIES 9」のものとは彩色が異なる。

(問)プレステージ www.prestage.co.jp



メディコム・トイはVAG以外にも数多くのソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。



(C) 2021 MARVEL Leopardon: Based on original 1978 Spider-Man TV Series created by TOEI Company, Ltd.

レオパルドン(剣持ちVer.)/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年12月発送予定/東映テレビシリーズ『スパイダーマン』に登場した巨大ロボット・レオパルドンをレトロデフォルメでソフビ化。全高約27センチ。

今回は必殺剣ソードビッカーを右手に持った造形になっている。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年8月24日(火)00:00から2021年9月30日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) 石森プロ・東映

アブゴメス、ドクバリグモ、イナズマン(劇中カラーVer.)、コブバンバラ(プロペラVer.)/メディコム・トイ/9680円(★)、各8580円(全て税込)/2021年12月下旬発送予定/東映ヒーローや怪人をレトロデフォルメでソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作。各全高約24センチ。

左から『仮面ライダー』のショッカー怪人、『仮面ライダーV3』のデストロン怪人、『イナズマン』の主役ヒーロー、『イナズマン』のファントム軍団のミュータンロボットだ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年8月24日(火)00:00から2021年9月30日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) 石森プロ・東映

バラランガ、シードラゴン1世、ロボガキ/メディコム・トイ/各4950円(税込)/2021年12月下旬発送予定/こちらは一回り小さい東映レトロソフビコレクションM(ミドル)の新作。各全高約15センチ。

左・中は『仮面ライダー』のショッカー怪人、右は『がんばれロボコン!』の2期生ロボット。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年8月24日(火)00:00から2021年9月30日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ1954 (ギニョール版)新造形/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2021年11月発送予定/ソフビ作家・安楽安作が、初代ゴジラのギニョール(撮影用操り人形)版をレトロデフォルメで再現。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて、2021年8月24日(火)00:00から2021年9月10日(金)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



メディコム・トイでは、東映テレビシリーズ『スパイダーマン』のスパイダーマンやレオパルドンのソフビを発売しているが、これは東映レトロソフビコレクションとは別立てになっており、特にシリーズ名は付けられていない。

ただテイストとしては似たデフォルメバランスになっているため、東映レトロソフビコレクションと並べて飾っても違和感はないだろう。



<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。