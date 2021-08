JAM Project初のドキュメンタリー映画 BD＆DVDついに発売！

アニソンスーパーユニットJAM Projectの20周年を記念し制作されたドキュメンタリー映画が、ついに8月25日(水)にブルーレイ&DVDとして発売となる。



本ドキュメンタリー映画『GET OVER-JAM Project THE MOVIE-』は、2020年に迎えた活動20周年記念イヤーでの公開を予定し、2019年より制作を開始。460日間にわたって密着取材が敢行された。

密着取材期間中にコロナ禍に突入し、メンバー自身からも、映画の制作・公開がどうなってしまうのか、と感じたことや、今回のツアーが「最後」になるかもしれない、など、映画公開直前に衝撃的なコメントが発信され注目を集めていた。



また、アニソン界の仲間でもあるアーティストより、ALI PROJECT、angela、FLOW、GRANRODEO、梶浦由記など、レーベルの垣根を越えて早々たる顔ぶれがゲスト出演。さらに映画公開前には、森雪之丞、森口博子、山田孝之、ローランドなどJAM Projectに所縁あるアーティスト・タレントの他、声優・アニソン界からも、林原めぐみ、浪川大輔、スフィア、Mayn、オーイシマサヨシなど、数多くのレコメンドコメントが映画公式サイトに集まっていた。



劇場公開は2週間限定での上映となったため、劇場で観覧したJAM Projectファンはもちろん、まだ見ていないファン、そしてアニソン、音楽に携わる多くの人々へ向け、誰も予測し得なかったCOVID-19の影響により予定されていたLIVEツアーは次々と中止になった中、そんな ”現在(いま)” だからこそ浮かび上がる、音楽を通して世界を勇気づけてきた彼らの真実のメッセージ、そしてメンバー自身でさえ知らなかったと驚く ”誰もみたことのないJAM Project” の姿をそれぞれの場所から、ぜひ見ていただきたい。



そして、JAM Projectは、有観客で約2年半ぶりのライブツアーを敢行することが決定している。命名されたツアータイトルは『GET OVER -JAM PROJECT THE LIVE-』。

自身の名を冠し全国4カ所5公演の開催となるが、東京公演2daysはすでにチケットソールドアウト。

そんな中、東京・Zepp Haneda公演(2日目)の生配信開催が決定した。惜しくもチケットをゲットできなかったファンはもちろん、会場へ足を運べないファンに向けても、それぞれの場所から臨場感たっぷりのライブにリアルタイム参加ができる。



誰もが予想できなかった20周年イヤーのその先、JAM Projectの姿に要注目だ‼︎



(C)2021「GET OVER -JAM Project THE MOVIE-」FILM PARTNERS