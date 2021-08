SUPERNOVA（超新星）、約2年振り新アルバムリリース

SUPERNOVA(超新星)が、約2年ぶりとなる、9thアルバム『CLOUD NINE』を2021年9月22日にリリースする。



リードトラック「Amanogawa」は、オンラインライブで先行して披露された曲。SUPERNOVA(超新星)のメンバーとMilky(ファンの呼称)・聴いてくれる人との絆を描いた曲で、支えてくれる感謝やお互いの存在があってより輝けるというメッセージソングとなっている。



アルバムにはワイルドなラップが際立つクールなヒップホップから、心温まるハートフルなバラードまで、全新曲の10曲が収録。アルバムタイトル『CLOUD NINE』は、幸せという意味を込め名づけられた。





<リリース情報>















SUPERNOVA(超新星)

9thアルバム『CLOUD NINE』



発売日:2021年9月22日(水)

【初回限定盤A】CD+DVD

価格:4600円(税込)

品番:COZP-1677/8

【初回限定盤B】CD+PHOTOBOOK

価格:4600円(税込)

品番:COCP-41243

【通常盤(CD)】CD Only

価格:3500円(税込)

品番:COCP-41244

※CD収録内容は3形態共通

初回限定盤A・Bのみ、三方背ケース&メッセージカード1種ランダム封入(メンバー別・全5種)

収録曲:

1. No.1

2. Amanogawa

3. End of the day

4. Imagine that

5. Flush of Love

6. Beauty&Beast

7. Kiss Me

8. Wanna Know You More

9. Flowing

10. I Remember All Of You

【DVD】初回限定盤A

1. 「Amanogawa」MUSIC VIDEO

2. MAKING OF MUSIC VIDEO&INTERVIEW



<イベント情報>



「SUPERNOVA(超新星)ONLINE EVENT”TRAVELERS”」



2021年9月9日(木)FANMEETING -ONLINE☆博12-

2021年9月10日(金)CONCERT

2021年9月11日(土) ONLINE TALK EVENT



SUPERNOVA(超新星)JAPAN OFFICIAL SITE:https://supernova-sv.com/