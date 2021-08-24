チャン･グンソク、2ヶ月連続シングル第2弾「Day by day」先行配信

チャン・グンソクが、2021年9月15日に2ヶ月連続リリース第2弾シングル『Day by day』の先行配信を8月25日0時よりスタートする。



「Day by day」は、誰もが心の内に抱える様々な葛藤をチャン・グンソクが等身大で表現。人々の日常にそっと寄り添うポップソングとなっている。



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また、先行配信を記念して、LINE MUSICでは再生キャンペーンがスタート。「Day by day」をLINE MUSICで期間中（8月25日0時配信以降～9月1日23時59分まで）にたくさん聴いて応募した人全員にオリジナルトーク背景。さらにより多く聴いて応募した人の中から抽選で10名を9月26日15時から行われるオンライントークイベントに招待する。





＜リリース情報＞



チャン・グンソク

「Day by day」



配信リンク：https://lnk.to/JKSDbd

※上記URLは8月25日（水）0:00より有効



チャン・グンソク

シングル『Day by day』



発売日：2021年9月15日（水）



■初回限定盤A（CD＋DVD）

品番：UPCH-89458

価格：1980円（税込）

【DVD収録内容】

「Day by day」 Music Video

■初回限定盤B（CD＋DVD）

品番：UPCH-89459

価格：1980円（税込）

【DVD収録内容】

「Day by day」 Music Video Making

■初回限定盤Ｃ（CD+BOOK）

品番：UPCH-89460

価格：1980円（税込）

【BOOK】

写真収録32Pブックレット

■通常盤（CDのみ）

品番：UPCH-80566

価格：1320円（税込）

【CD収録内容】

※初回限定盤A,B,C,通常盤,UNIVERSAL MUSIC STORE盤（共通）

1. Day by day

2. 共犯者

3. Smoky

■UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（ＣＤ+グッズ）

品番：D2CN-2959

価格：3300円（税込）

【グッズ】

UNIVERSAL MUSIC STORE版カップホルダー

■FANCLUB限定盤（CD＋グッズ）

品番：PRON-5093/8008

価格：3850円（税込）

収録曲：※FANCLUB限定盤

計7トラック収録

1. Day by day

2. 共犯者

3. Smoky

4. Day by day Instrumental

5. 共犯者 Instrumental

6. Smoky Instrumental

7. JKS presents HOME RADIO（番外編３）

【グッズ】

FAN CLUB版カップホルダー



チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト：https://www.jang-keunsuk.jp/