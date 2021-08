チャン･グンソク、2ヶ月連続シングル第2弾「Day by day」先行配信

チャン・グンソクが、2021年9月15日に2ヶ月連続リリース第2弾シングル『Day by day』の先行配信を8月25日0時よりスタートする。



「Day by day」は、誰もが心の内に抱える様々な葛藤をチャン・グンソクが等身大で表現。人々の日常にそっと寄り添うポップソングとなっている。



関連記事:TOMORROW X TOGETHERロングインタビュー完全翻訳「僕たちの音楽でしか語れない物語を伝えたい」



また、先行配信を記念して、LINE MUSICでは再生キャンペーンがスタート。「Day by day」をLINE MUSICで期間中(8月25日0時配信以降~9月1日23時59分まで)にたくさん聴いて応募した人全員にオリジナルトーク背景。さらにより多く聴いて応募した人の中から抽選で10名を9月26日15時から行われるオンライントークイベントに招待する。





<リリース情報>



チャン・グンソク

「Day by day」



配信リンク:https://lnk.to/JKSDbd

※上記URLは8月25日(水)0:00より有効



チャン・グンソク

シングル『Day by day』



発売日:2021年9月15日(水)



■初回限定盤A(CD+DVD)

品番:UPCH-89458

価格:1980円(税込)

【DVD収録内容】

「Day by day」 Music Video

■初回限定盤B(CD+DVD)

品番:UPCH-89459

価格:1980円(税込)

【DVD収録内容】

「Day by day」 Music Video Making

■初回限定盤C(CD+BOOK)

品番:UPCH-89460

価格:1980円(税込)

【BOOK】

写真収録32Pブックレット

■通常盤(CDのみ)

品番:UPCH-80566

価格:1320円(税込)

【CD収録内容】

※初回限定盤A,B,C,通常盤,UNIVERSAL MUSIC STORE盤(共通)

1. Day by day

2. 共犯者

3. Smoky

■UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD+グッズ)

品番:D2CN-2959

価格:3300円(税込)

【グッズ】

UNIVERSAL MUSIC STORE版カップホルダー

■FANCLUB限定盤(CD+グッズ)

品番:PRON-5093/8008

価格:3850円(税込)

収録曲:※FANCLUB限定盤

計7トラック収録

1. Day by day

2. 共犯者

3. Smoky

4. Day by day Instrumental

5. 共犯者 Instrumental

6. Smoky Instrumental

7. JKS presents HOME RADIO(番外編3)

【グッズ】

FAN CLUB版カップホルダー



チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト:https://www.jang-keunsuk.jp/