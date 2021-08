『ディズニープリンセス展』来年1月福岡・夏大阪での開催決定！

ディズニーの ”勇気と優しさ” をテーマに驚きと喜びを届けるグローバルな祭典 Ultimate Princess Celebration(アルティメット・プリンセス・セレブレーション)の開催を記念した展示会「WHAT IS LOVE? ~輝くヒミツは、プリンセスの世界に。~」は、東京、名古屋を巡回しているが、次回会場として、2022年1月2日より福岡アジア美術館での開催が決定。続く2022年夏に大阪でも開催を予定している。

また、ディズニープリンセス展VRは、現在開催中のドコモショップ d garden名古屋栄店に続き、2021年9月12日よりドコモショップ グランフロント大阪店にて開催が決定。チケット予約が8月23日(月)より開始となった。



Ultimate Princess Celebration(アルティメット・プリンセス・セレブレーション)は、2022年夏までの長期にわたり開催中。ディズニーのプリンセスたちや私たちの誰もが持つ ”勇気と優しさ” をテーマにした特別なイベント、製品やサービスを通して、世界中のファンに驚きと喜びを届ける。



そして展示会「WHAT IS LOVE? ~輝くヒミツは、プリンセスの世界に。~」は現在名古屋で開催中。

本展示会のコンセプトはタイトルにもなっている「WHAT IS LOVE?」。12人のディズニープリンセスたち(白雪姫『白雪姫』、シンデレラ『シンデレラ』、オーロラ姫『眠れる森の美女』、アリエル『リトル・マーメイド』、ベル『美女と野獣』、ジャスミン『アラジン』、ポカホンタス『ポカホンタス』、ムーラン『ムーラン』、ティアナ『プリンセスと魔法のキス』、ラプンツェル『塔の上のラプンツェル』、メリダ『メリダとおそろしの森』、モアナ『モアナと伝説の海』)を輝かせている ”愛” について、彼女たちの物語を通して探っていく。



展示は6つのエリアで構成され、ディズニープリンセスが教えてくれる ”愛” を、映像やデジタル技術、音楽や香りなど、様々な手法を用いて五感で体験。運命の人や家族、友達、そして自分に向けられる様々な ”愛” を感じることで、来場者自身の世界を輝かせるきっかけにしてほしいとの願いが込められている。



本企画展の福岡会場は、福岡アジア美術館 企画ギャラリーにて2022年1月2日(日)~3月27日(日)の期間開催。そして大阪では、2022年夏に開催予定だ。

福岡会場の入場料やチケット販売情報、大阪会場詳細については今後発表予定となっている。



また、「もう1つのディズニープリンセス展」として、プリンセスを間近に感じられる臨場感の高いVR体験を楽しむことができる「WHAT IS LOVE? ディズニープリンセス展VR」は、ドコモショップ グランフロント大阪店にて2021年9月12日(日)〜開催。現在チケットが販売中だ。

なお、d garden名古屋栄店では現在開催中(終了時期未定)、こちらも合わせてチェックしてほしい。



