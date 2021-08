『ロックマンX』強化パーツをまとったエックスがプラモ化！

大網が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、『ロックマンX セカンドアーマー 1/12スケール プラモデル(コトブキヤ)』『ロックマンX マックスアーマー 1/12スケールプラモデル(コトブキヤ)』をそれぞれ、あみあみ限定特典付きで現在予約受付中だ。



シリーズ累計3500万本を超え、世界中で世代を超えて愛される『ロックマン』シリーズ。そして数ある派生作品の中でもスピーディーなアクションや、深みのある世界観が人気を博し、新たなブランドとして確立されたのが『ロックマンX』シリーズだ。



そんな『ロックマンX』シリーズより、『ロックマンX2』にて主人公「エックス」が強化パーツをまとった姿「セカンドアーマー」、『ロックマンX3』にて同じく主人公「エックス」が強化パーツをまとった姿「マックスアーマー」が、それぞれプラモデル商品化!



「セカンドアーマー」は新規表情パーツとして、目線が下方向に向いた「咆哮」、片目を閉じた「くいしばり」表情の2パーツが付属。また、ボーナスパーツとして、セカンドアーマーと同じくロックマンX2に登場する「ゼロ」を再現可能となる、ゼロバスターが付属する。あみあみ限定特典として、アクリルフィギュアスタンド付きだ。



そして「マックスアーマー」では『ロックマンX3』において印象的な最強の武器、親友「ゼロ」から託された、ゼットセイバーが付属! こちらのあみあみ限定特典は、『ロックマンX』敵キャラクターアクリルスタンドセットだ。



バスターやハンドパーツ、表情パーツなど、豊富な付属品と合わせて『ロックマンX2』、『ロックマンX3』の様々なシチュエーションを楽しもう!



