大阪府民限定！みんなで「健活10」Twitterキャンペーン2021！

大阪府は、『みんなで「健活1０」Twitterキャンペーン2021』と題し、「健活10」を通じた健康づくりの取り組みを推進するとともに、個人が主体的に実施した健康活動を自ら投稿することにより、健康づくりに向けた気運醸成を図ることを目的としたキャンペーンを実施する。



第１弾キャンペーン：フォロー&リツイートキャンペーン

第１弾キャンペーンは、フォロー&リツイートキャンペーン。

実施期間は、2021年8月23日（月曜日）～2021年9月10日（金曜日）。

キャンペーン期間中、各個人のTwitterアカウントより、

（１）「健活10」＠大阪府健康づくり課の公式アカウント（＠kenkatsu10osaka）を検索してフォローする

（２） 大阪府民限定！みんなで「健活10」Twitterキャンペーン2021対象固定ツイートをリツイートする

上記（１）（２）を行い、応募要項に同意していただいた大阪府民（在住）の応募者の中から

・「STEADY」電動フォームローラー 3名様

・「健活10」（ケンカツテン）オリジナルグッズ詰め合わせ 30名様

を抽選でプレゼント。



第２弾キャンペーン： #ぼちぼち健活 VS #めっちゃ健活キャンペーン

第２弾キャンペーンは、 #ぼちぼち健活 VS #めっちゃ健活キャンペーン。

実施期間は、（１）2021年9月21日（火曜日）～2021年10月22日（金曜日）と、（２）2021年11月1日（月曜日）～2021年11月29日（月曜日）に分けて実施。

それぞれのキャンペーン期間中、各個人のTwitterアカウントより、

（１）「健活10」＠大阪府健康づくり課の公式アカウント（＠kenkatsu10osaka）を検索してフォローする

（２）大阪府民限定！みんなで「健活10」Twitterキャンペーン2021対象固定ツイートをリツイートする

（３）ハッシュタグ「#ぼちぼち健活」もしくは「#めっちゃ健活」のどちらかをつけ、各個人の「健活（健康活動）」等の健活フォト（投稿画像）と共に画像説明を含めた投稿をする（画像枚数は自由、画像説明とは画像の内容、場所、時間帯など）

※「#ぼちぼち健活」：無理のない範囲で取り組んだちょっとした健康活動

※「#めっちゃ健活」：個人的にはめっちゃがんばって取り組んだ健康活動

上記（１）（２）（３）を行い、応募要項に同意していただいた大阪府民（在住）の応募者の中から抽選で、下記の特典をプレゼント。

【期間（１）】2021年9月21日（火曜日）～2021年10月22日（金曜日）

・「明治」明治TANPACTミルク（200ml）1ケース（24本入り） 10名様

・「明治」TANPACTミルクチョコレートビスケットin（45g）１ケース（10個入り） 10名様

≪多かったハッシュタグのほうにWチャンス≫

・「STEADY」フィットネスバイク 3名様



【期間（２）】2021年11月1日（月曜日）～2021年11月29日（月曜日）

・「明治」オリゴスマートカフェオレ（200ml）１ケース（24本入り） 10名様

・「明治」オリゴスマートミルクチョコレート（65g）１ケース（5個入り） 10名様

≪多かったハッシュタグのほうにWチャンス≫

・「日本エー・アイ・シー」Aladdinグラファイトトースター（2枚焼き） 3名様

※キャンペーンの詳細については、下記のホームページを確認。

●【みんなで「健活１０」Twitterキャンペーン2021】第１弾キャンペーン

●【みんなで「健活１０」Twitterキャンペーン2021】第２弾キャンペーン

■主催等

主催 大阪府

後援 健活おおさか推進府民会議

協賛 株式会社明治

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