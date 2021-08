THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの新曲「OFF THE WALL」が、9月7日(火)深夜にスタートする吉野北人主演のMBS・TBS系ドラマ「トーキョー製麺所」のエンディング主題歌に決定した。

「トーキョー製麺所」はうどんチェーンで働く5人の男女の奮闘記をシニカルかつコミカルに描く“青春グルメ群像劇”。脚本を宮本武史、監督を近藤啓介が担当し、キャストとして吉野をはじめ、栁俊太郎、奥野壮、秋田汐梨、江上敬子(ニッチェ)らが出演する。

エンディング主題歌「OFF THE WALL」はラウドロック、ミクスチャーの要素を取り入れた疾走感あふれるトラックに乗せ、「型破りに生きる」という強い意志が歌われた楽曲。このたび10月27日リリースのTHE RAMPAGEのニューシングル「LIVING IN THE DREAM」に収録されることも発表された。

なおオープニング主題歌にはGOOD ON THE REELが新曲「SUNRISE」を提供する。

RIKU(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE) コメント

この度、自分達の新曲『OFF THE WALL』がエンディング主題歌として起用して頂き、とても嬉しく思っております! メンバーの北人の初主演ドラマということもあり、グループの一員として楽曲で参加することができ、非常に嬉しい気持ちでいっぱいです。俳優としての北人、そしてこの楽曲が沢山の方々に届くことを心から願っております。

そして、最後に。北人、ドラマ初主演本当におめでとう!!

ドラマイズム「トーキョー製麺所」初回

MBS:2021年9月7日(火)24:59~

※以降毎週火曜日24:59~



TBS:2021年9月7日(火)25:28~

※以降毎週火曜日25:28~