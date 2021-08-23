ふぉ～ゆ～の東名阪ツアー「NO 4U. NO LIVE ～TEN祭～」が9月から11月にかけて開催される。
4月に結成10周年を迎えたふぉ～ゆ～。このツアーで彼らは9月23日に愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール、10月8、9日に大阪・フェスティバルホール、11月26、27日に東京・TOKYO DOME CITY HALLを回り計8公演を行う。
ふぉ～ゆ～「NO 4U. NO LIVE ～TEN祭～」
2021年9月23日（木・祝）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
［1回目］START 13:00
［2回目］START 18:00
2021年10月8日（金）大阪府 フェスティバルホール
START 18:00
2021年10月9日（土）大阪府 フェスティバルホール
［1回目］START 13:00
［2回目］START 18:00
2021年11月26日（金）東京都 TOKYO DOME CITY HALL
START 18:00
2021年11月27日（土）東京都 TOKYO DOME CITY HALL
［1回目］START 13:00
［2回目］START 18:00