『進撃の巨人』第4期Part2、第76話が来年1月放送！

『進撃の巨人 The Final Season』より、第76話「断罪」がNHK総合にて2022年1月に放送開始されることが決定した。



『進撃の巨人』は、コミックスの世界累計発行部数が1億部を突破している諫山創による漫画作品。『別冊少年マガジン』の創刊号となる2009年10月号から連載が開始され、2021年4月発売の5月号にて11年7カ月におよぶ長期連載に幕を下ろした。2013年からTVアニメ化され、MAPPA制作によるアニメ第4期『進撃の巨人 The Final Season』が2020年12月よりNHK総合にて放送された。



本作の最新の放送情報は、8月22日(日)に開催された『進撃の巨人オーケストラコンサート』にて発表。

林監督は、「お待たせしました! The Final Season Part 2が来年1月からスタートします! シガンシナ区での大規模戦闘から巨人の起源に迫る物語へと、いよいよ佳境に迫っていきます。映像的にも多くの新たなチャレンジをしています。あのシーンがどのように映像化されるのか……どうぞお楽しみに!」とPart 2への意気込みをコメントしている。



また、新作の放送を前に、これまでの進撃を振り返る特別総集編、さらにリヴァイ、アニ、ミカサなどの視点で語られるオリジナルアニメ(OAD)も放送予定だ。



TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season Part 2(第76話「断罪」)が放送されるまで約5カ月。続報をお楽しみに!



