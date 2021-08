洗えて安心、ずっと一緒♪ ディズニー＆ピクサーの洗えるぬいぐるみ

タカラトミーグループのタカラトミーアーツは、現在好評発売中のシリーズを、洗っても型崩れしにくい仕様にパワーアップした『ディズニー&ピクサーキャラクター 洗えるビーンズコレクション』を2021年9月9日の発売を皮切りに、年内に全40種を順次発売する。



2014年に発売されてから、2022年に発売10年を迎える『ビーンズコレクション』。これまでシリーズ累計出荷数200万個を突破し、ディズニーキャラクターを中心に様々なキャラクターで展開されている。



そんな『ビーンズコレクション』が10周年を前に ”洗える” 仕様にパワーアップし、ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとした全40キャラクターを年内に順次発売!

従来のフォルムを持ちやすく少しスッキリとした形にリニューアルし、ぬいぐるみを洗ったときに起こりやすい「乾きにくい」「型崩れ」「色落ち」「ほつれ」の問題を解決すべく、各所に様々な工夫を行った。



家の中で使うだけでなくお出かけのお友達として、またぬい撮りなどで外に持ち歩く機会があるぬいぐるみ。汚れや様々なウイルスの付着などが気になる昨今、様々な場所で一緒に過ごしても繰り返し洗うことができ安心だ。

集めて、飾って、お出かけして、『洗えるビーンズコレクション』と楽しい時間を過ごそう!



また、来年誕生10周年を迎える『ビーンズコレクション』のアニバーサリーを記念して、ぬいぐるみ化してほしいキャラクターの投票イベント「洗えるビーンズコレクション ぬいぐるみにしたいキャラクターグランプリ」を開催! タカラトミーアーツホームページ内に開設される特設ページにエントリーされた全60種類のキャラクターの中で投票を行い、投票が多かったキャラクターを『洗えるビーンズコレクション』で2022年春に商品化する。

定番なものからあまり商品化されることのなかったレアなキャラクターなどを候補としてピックアップされているため、お気に入りのキャラクターも見つかるかも?

なお、投票ランキングの途中経過は特設ページで週に1度発表される。ぜひ投票して欲しかったキャラクターをぬいぐるみ化しよう!



(C)Disney (C)Disney. Based on the 'Winnie the Pooh' works by A.A.Milne and E.H.Shepard. (C)Disney/Pixar