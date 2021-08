ラ・リーガ第2節が22日に各地で行われた。

開幕2連勝を狙う昨シーズンの王者アトレティコ・マドリードはホームにエルチェを迎えた。39分にアンヘル・コレアが先制点を挙げると、この1点を守り切り、1-0で勝利。22日終了時点では唯一の開幕2連勝スタートとなった。

開幕白星スタートを飾ったレアル・マドリードはアウェイでレバンテと対戦。5分にギャレス・ベイルのゴールで先制したが、46分と57分に失点し逆転を許す。73分にヴィニシウス・ジュニオールが同点弾を挙げたものの、79分に勝ち越しゴールを奪われ、再び追いかける展開に。それでも、85分に再びヴィニシウスのゴールで追いつくことに成功し、このまま3-3で試合終了。ドローに終わり、開幕2連勝とはならなかった。

そのほか、レアル・ソシエダはラージョ・バジェカーノをホームに迎え、1-0で勝利し、今シーズン初勝利を収めた。

ラ・リーガ第2節の結果は以下の通り。第3節は27日から29日にかけて行われる。

■第2節結果

▼20日

ベティス 1-1 カディス

▼21日

アラベス 0-1 マジョルカ

グラナダ 1-1 バレンシア

エスパニョール 0-0 ビジャレアル

アスレティック・ビルバオ 1-1 バルセロナ

▼22日

レアル・ソシエダ 1-0 ラージョ・バジェカーノ

アトレティコ・マドリード 1-0 エルチェ

レバンテ 3-3 レアル・マドリード

▼23日

ヘタフェ vs セビージャ

オサスナ vs セルタ

■順位表

1位 アトレティコ・マドリード(勝ち点6)

2位 レアル・マドリード(勝ち点4)

3位 バルセロナ(勝ち点4)

4位 マジョルカ(勝ち点4)

5位 バレンシア(勝ち点4)

6位 セビージャ(勝ち点3)※1試合未消化

7位 レアル・ソシエダ(勝ち点3)

8位 レバンテ(勝ち点2)

9位 ベティス(勝ち点2)

10位 カディス(勝ち点2)

11位 アスレティック・ビルバオ(勝ち点2)

12位 グラナダ(勝ち点2)

13位 エスパニョール(勝ち点2)

14位 ビジャレアル(勝ち点2)

15位 オサスナ(勝ち点1)※1試合未消化

16位 エルチェ(勝ち点1)

17位 セルタ(勝ち点0)※1試合未消化

18位 ヘタフェ(勝ち点0)※1試合未消化

19位 アラベス(勝ち点0)

20位 ラージョ・バジェカーノ(勝ち点0)

■第3節の対戦カード

▼27日

マジョルカ vs エスパニョール

バレンシア vs アラベス

▼28日

セルタ vs アスレティック・ビルバオ

レアル・ソシエダ vs レバンテ

エルチェ vs セビージャ

ベティス vs レアル・マドリード

▼29日

バルセロナ vs ヘタフェ

カディス vs オサスナ

ラージョ・バジェカーノ vs グラナダ

アトレティコ・マドリード vs ビジャレアル