2021-22シーズンのセリエA第1節が21日と22日に各地で行われた。

昨シーズンの王者インテルはホームにジェノアを迎えた。今夏に加入したハカン・チャルハノールやエディン・ジェコらが得点を挙げ、4-0で白星スタートを飾った。ジョゼ・モウリーニョ新監督が率いるローマはフィオレンティーナと対戦。17分から数的有利となると、17日に加入が発表されたばかりのタミー・アブラハムが2アシストを記録するなど、3-1で勝利を収めた。

ユヴェントスはアウェイでウディネーゼと対戦。前半のうちに2点をリードしたものの、後半に2点を奪われ同点に。終了間際にクリスティアーノ・ロナウドがヘディングシュートでネットを揺らしたものの、VARの結果、オフサイドでゴールは認められず、2-2の引き分けに終わった。

ナポリは23分にヴィクター・オシムヘンが退場となり、数的不利になったが、62分にロレンツォ・インシーニェが先制点を挙げると、72分にもエリフ・エルマスが追加点を決め、2-0で勝利した。DF冨安健洋が所属するボローニャはホームで昇格組サレルニターナと対戦。両チーム合わせて3選手が退場となった一戦は3-2でボローニャが制した。なお、冨安はベンチ外だった。

セリエA第1節の結果は以下の通り。第2節は27日から29日にかけて行われる。

■第1節結果

▼21日

ヴェローナ 2-3 サッスオーロ

インテル 4-0 ジェノア

エンポリ 1-3 ラツィオ

トリノ 1-2 アタランタ

▼22日

ボローニャ 3-2 サレルニターナ

ウディネーゼ 2-2 ユヴェントス

ナポリ 2-0 ヴェネツィア

ローマ 3-1 フィオレンティーナ

▼23日

カリアリ vs スペツィア

サンプドリア vs ミラン

■第2節の対戦カード

▼27日

ウディネーゼ vs ヴェネツィア

ヴェローナ vs インテル

▼28日

アタランタ vs ボローニャ

ラツィオ vs スペツィア

フィオレンティーナ vs トリノ

ユヴェントス vs エンポリ

▼29日

ジェノア vs ナポリ

サッスオーロ vs サンプドリア

ミラン vs カリアリ

サレルニターナ vs ローマ