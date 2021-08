明治安田生命J1リーグ第25節が21日と22日に行われた。

2位横浜F・マリノスはレオ・セアラのハットトリックなど、ベガルタ仙台に5-0の快勝を収めて3連勝。一方、首位川崎フロンターレはサンフレッチェ広島と1-1で引き分け、無敗を維持したものの今季初の2戦連続ドローとなった。川崎Fと横浜FMの勝ち点差は「4」に縮まった。

ヴィッセル神戸は鹿島アントラーズ戦で新加入の武藤嘉紀が後半からデビューを飾ると、武藤のアシストから山口蛍が決勝点を挙げ、上位対決を1-0で制した。サガン鳥栖は小屋松知哉の2ゴールなど、3-1で好調の柏レイソルを下し、鹿島をかわして3位に浮上した。

名古屋グランパスはシュヴィルツォクの豪快なJリーグ初得点でアビスパ福岡を下し、今季8度目のウノゼロ勝利で2連勝。浦和レッズは徳島ヴォルティスに苦しめられながらも、少ないチャンスを生かした関根貴大の1点を守り切って1-0で勝利し、2連勝を収めている。

セレッソ大阪は横浜FCと対戦。試合は19分に渡邉千真の得点で横浜FCが先制したものの、C大阪は34分と37分、セットプレーからチアゴが立て続けに2点を挙げて逆転。後半に1点を加えたC大阪は、リーグ戦12試合ぶりの白星を収めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼8月21日(土)

横浜F・マリノス 5-0 ベガルタ仙台

ヴィッセル神戸 1-0 鹿島アントラーズ

柏レイソル 1-3 サガン鳥栖

湘南ベルマーレ 1-1 清水エスパルス

ガンバ大阪 0-0 FC東京

サンフレッチェ広島 1-1 川崎フロンターレ

徳島ヴォルティス 0-1 浦和レッズ

大分トリニータ 1-1 北海道コンサドーレ札幌

セレッソ大阪 3-1 横浜FC

▼8月22日(日)

名古屋グランパス 1-0 アビスパ福岡

■順位表

1位 川崎F(勝ち点63/得失点差+40)

2位 横浜FM(勝ち点59/得失点差+35)

3位 鳥栖(勝ち点44/得失点差+17)

4位 神戸(勝ち点44/得失点差+14)※1試合未消化

5位 名古屋(勝ち点43/得失点差+5)

6位 鹿島(勝ち点41/得失点差+15)

7位 浦和(勝ち点41/得失点差+2)

8位 札幌(勝ち点36/得失点差+1)※1試合未消化

9位 FC東京(勝ち点36/得失点差-1)

10位 福岡(勝ち点33/得失点差-4)

11位 広島(勝ち点32/得失点差+2)※1試合未消化

12位 G大阪(勝ち点30/得失点差-5)

13位 C大阪(勝ち点30/得失点差+3)※1試合未消化

14位 清水(勝ち点25/得失点差-9)

15位 柏(勝ち点24/得失点差-11)

16位 徳島(勝ち点23/得失点差-13)

17位 湘南(勝ち点22/得失点差-7)

18位 仙台(勝ち点19/得失点差-23)

19位 大分(勝ち点17/得失点差-24)

20位 横浜FC(勝ち点15/得失点差-37)

■次節の対戦カード

▼8月25日(水)

19:00 札幌 vs 名古屋

19:00 仙台 vs FC東京

19:00 浦和 vs 広島

19:00 横浜FC vs G大阪

19:00 清水 vs 鹿島

19:00 福岡 vs 川崎F

19:00 鳥栖 vs 横浜FM

19:00 大分 vs 神戸

19:00 C大阪 vs 湘南

19:00 徳島 vs 柏