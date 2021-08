スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてTVアニメ『カードファイト!! ヴァンガード overDress』とのコラボイベント&ガチャ「Stand Up!Endless Fight!」を開催している。

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード overDress」とのコラボイベント&ガチャ「Stand Up!Endless Fight!」を開催

現在、『D4DJ Groovy Mix』にてTVアニメ『カードファイト!! ヴァンガード overDress』とのコラボ、ポーカーイベント「Stand Up!Endless Fight!」を開催。「ライブ」をプレイすることでめくられていくカードで「ポーカー」をしてコインを獲得しつつ、イベントPtを集めてランキングを競うイベントとなっている。

また、コラボガチャ「Stand Up!Endless Fight!」も同時開催。「犬寄しのぶ」「春日春奈」「三宅葵依」の3人が登場している。開催期間は8月26日まで。

