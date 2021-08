柏木由紀「“ザ・お尻”っていうシーンのために…」写真集撮影の3ヵ月前に毎日おこなっていたこととは？

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。8月のゲストは、AKB48の柏木由紀さん。記念すべき30歳の誕生日となる7月15日(木)に写真集「Experience」(集英社)を発売した柏木さん。8月15日(日)の放送では、撮影までの裏話を振り返りました。広海:30歳の誕生日に発売された写真集を見て本当にびっくりなんですが、アラサーとは思えない、しなやかで美しいボディーを披露されています。写真集のために何か準備はしましたか?柏木:実は、この写真集は1年かけて撮ったんですよ。広海:そんなに長い期間で撮ってるの!?柏木:そうなんです。めちゃくちゃ気合いを入れちゃいました(笑)。すみれ:へぇ、すごい!!柏木:1年かけて撮ってるので、冬のシーンもあれば沖縄の夏のシーンがあったりします。なので、その撮影期間中の1年間、ずっと鍛え続けることはちょっと難しいなと思いまして(笑)、お尻が見える撮影が始まる3ヵ月前から、おうちでちょっとずつお尻を鍛えてました。すみれ:(写真集をみて)本当だ! すごい美尻。広海:キレイよね。柏木:ほんとですか? “ザ・お尻”っていうシーンのために、おうちでYouTubeを観ながらできる“尻トレ”みたいな、本当に簡単なトレーニングをやってましたね。広海:“ながら”でできるやつね。柏木:はい、それをお風呂前にやっていました! 普段やらない分、それだけでも目に見えるように変わりました!広海:どのぐらいやったんですか。1週間ぐらい?柏木:いえ、3ヵ月ぐらい続けてやりました!広海:けっこうやっていますね!柏木:でも、お尻だけです(笑)。お風呂に入る前の10分くらいなんですけど“毎日、これだけは絶対にやる”って決めてました。すみれ:へー!広海:ちゃんとプロ!柏木:いや、でもそれだけです。あとはもう……(笑)。広海:でも、成果が出ると嬉しいですもんね。柏木:そうなんですよ! だから、お尻は頑張って鍛えました。あとは保湿とか、撮影前日の夜は、絶対にきちんとパックをするとか、オイルとかをちょっと塗るとか……あと、めっちゃ歩きました。走るまではいかないですが。広海:お散歩したり?柏木:そうですね。あとは腹筋を常に意識していました。座っているときにも気を付けて……。広海:骨盤を立てるようにね。柏木:そうですそうです! そういう簡単なことをなるべく長く続けられるようにやってきました。すみれ:食事は気をつけていますか?柏木:そうですね、以前は、好きなものを好きなだけ食べていたんですけど、入院していたときに、病院で出てきたご飯を食べていたら、肌の調子が今まで以上にすごくよくなってきたんです。それで“やっぱり、食事をバランスよく取るのも大事だな”と思ってから、ちゃんと“野菜・魚・みそ汁・ご飯”のような、本当に普通のバランスが取れた食事を心がけるようにしているので、それは今後も続けたいなと思っています。本日8月22日(日)の放送も、引き続きAKB48・柏木由紀さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!* * *★今回スペシャル企画として、柏木さんのYouTubeチャンネル「柏木由紀 YouTube Official Channel」が、この番組の裏側に密着! ゆきりんのスキンケアやヘアメイクなどの準備シーンや、収録中に盛り上がった「30歳記念の写真集」の和気あいあいトークまで、未公開・限定の映像も盛りだくさん!また、ゆきりんとすみれのお誕生日が7/15で同じという偶然もあり、お祝いとして、収録後に@cosmeTOKYOでコスメの爆買いをする、という楽しく嬉しいサプライズも♪ ぜひチェックしてくださいね。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/