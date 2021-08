柏木由紀、30歳に近づくにつれ「かなり肩の荷がおりたメイクになりました（笑）」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。8月のゲストは、AKB48の柏木由紀さん。8月15日(日)の放送では、柏木さんのメイク失敗談や、これまで経験を積んで得たメイク術を披露してくれました。すみれ:ズバリ、柏木さんの「美肌に見せるメイクメソッド」を教えてください!柏木:ベースメイクはかなり研究しています。ステージとかで踊ったりすると、顔に汗がだらだら垂れてメイクが落ちたりしちゃうので、まずは、カラー下地を日によって変えながら使っています。“ちょっとくすんでるな”って感じたら、ラベンダーやブルーとかを使って透明感を出したり、“肌あれしているな”っていうときは、オレンジで肌の赤みを隠したりとか。今はそうやって下地を工夫して使って、美肌づくりをしているんですけど、昔はそれこそ、肌トラブルもかなりあったので、とにかくファンデーションを塗りまくっていました。すみれ:えー。柏木:本当に、ファンデーションとコンシーラーを5度塗りとかしていました(笑)。広海:えー!? 逆にそんなに塗ったら崩れない?柏木:なので、前はもうめちゃくちゃ崩れまくっていました。パウダーをやって、また崩れてコンシーラーをやって……みたいな。広海:それって……踊っていると茶色の汗をかくよね?柏木:本当にティッシュで押さえたら、もう茶色みたいな(笑)。でも、“ベースメイクって、重ねるとどんどん崩れていくんだな”っていう、当たり前のことに気付くようになって、そこからベースメイクがガラっと変わりました。それからは、最小限のファンデーションと最小限の下地だけですね。あと、クマとかもすごい隠していたんですけど、多少は“もう仕方ないな”と思って。今はかなり肩の荷がおりたメイクになりました。広海:でも、今のほうがお肌はすごくキレイな感じですね!柏木:ほんとですか?広海:うん。柏木:やっぱり、ちょっとスキンケアを変えたり、睡眠時間が増えてだいぶよくなりましたね。広海:あと最近、化粧品自体がパワーアップしていません?柏木:本当にすごいですよね。前はただ白くなるものとかが多かったけど。広海:トーンアップっていう意味なんだけど、ただ白くなっちゃうというか。今みたいに“色味でくすみを飛ばす”とかもなかったですもんね。柏木:そうですね、なかったですね。広海:だから、どんどん新しいコスメにチャレンジしていくのがいいですね!柏木:はい!スキンケアやコスメは色々試してみて、自分に合うものを見つけるっていうのはすごい大事だなって思います!広海:だって、ファンデーションを5度塗りとかしてたようなメイクマニアな柏木さんが、ちゃんと新しいものを取り入れるってすごいですよね!柏木:もう、新しいものが出ると試さなきゃ気が済まないので(笑)。広海:もう大好きなのね(笑)。柏木:美容、大好きなんですよ! どんどん試して研究していくことは、常に意識しています!広海:素晴らしい!すみれ:30歳に近づくにつれて、メイクは変わってきましたか?柏木:いやあ……もう、もともとのメイク時間が2時間半~3時間かかっていまして(笑)。ベースだけで1時間ぐらいかかっていたんですよ。すみれ:えー。広海:もう、Mattさんですね(笑)。すみれ・柏木:(笑)。柏木:でも、今はもう単純に引き算メイクになったので、メイク時間も30分ぐらいで終わるようになりましたし、逆に“自分のココをいかしたい”っていう部分をメイクで伸ばすことにしています。以前はコンプレックスを隠すのに必死だったのが、ちょっと調整するぐらいで収まるようになってきました。広海:ちなみに、どこがコンプレックスなんですか?柏木:ちょっと面長に見える部分とか。広海:えー、いや、分かんなーい!柏木:でも、自分ではすごい気になっていて。すみれ:えー?柏木:だから、下まつげをすごく伸ばして、顔の余白を埋めたりしてます。広海:マスカラを下まつげにたくさんつける?柏木:そうですね。あとは、目の下にちょっと影を入れたりします。鼻もコンプレックスなので、鼻のシェーディングを入れていたりしました。すみれ:なるほど。広海:でも、いいですね。コンプレックスを分析して、メイクアップでカバーする。柏木:そうですそうです。メイクのパワーでポジティブに楽しくやっています!広海:素晴らしいと思います!次回8月22日(日)の放送も、引き続きAKB48・柏木由紀さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!* * *★今回スペシャル企画として、柏木さんのYouTubeチャンネル「柏木由紀 YouTube Official Channel」が、この番組の裏側に密着! ゆきりんのスキンケアやヘアメイクなどの準備シーンや、収録中に盛り上がった「30歳記念の写真集」の和気あいあいトークまで、未公開・限定の映像も盛りだくさん!また、ゆきりんとすみれのお誕生日が7/15で同じという偶然もあり、お祝いとして、収録後に@cosmeTOKYOでコスメの爆買いをする、という楽しく嬉しいサプライズも♪ ぜひチェックしてくださいね。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/