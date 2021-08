MUCC・SATOち「日本人は聴かなくちゃダメ！」今までで一番影響を受けたアーティストは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。8月14日(土)の放送では、先週に引き続きMUCCのドラマー・SATOちさんが登場! 影響を受けたアーティストについてお伺いしました。逹瑯:影響を受けた音楽やアーティストを教えてください。SATOち:はい、LINDBERGです。逹瑯:なんでLINDBERGなんですか? ほかにも(SATOちが好きなアーティストは)いっぱいあるじゃん。ハロウィンだ、NOFX(ノーエフエックス)だなんだって。SATOち:違うんです。これは昔、友達のいとこが「ライヴをやる」って言うから観に行ったら、それがLINDBERGのコピーバンドで。それで、そこのドラマーが超絶ヤンキーで……。逹瑯:あぁ~、そこに繋がってくるんだ。※この前の話題で、好きなヤンキー漫画について語っていました。SATOち:“めっちゃカッコいい”って思って、LINDBERGがすげぇ良く聴こえるようになって。逹瑯:うん。SATOち:それからもう……日本人はLINDBERGを聴かなくちゃダメだよって。逹瑯:ハハハハ! それまでは洋楽しか聴いていなかったのにLINDBERGだけはいいと(笑)。SATOち:そう、メタリカとかばかり聴いていたのに。“みんなLINDBERG聴けよ!”って(笑)。逹瑯:その振り切れ方って(笑)。今まで20数年バンドをやってきて、いろんな憧れの人とか先輩に会えたけど、LINDBERGには会えなかったね。SATOち:でも俺、会えたんだよ。逹瑯:うそ!? どこで?SATOち:(LINDBERGが)再結成したときのライヴに招待してもらって。逹瑯:本当に!?SATOち:それで、楽屋に通してもらって「影響を受けました」っていう気持ちをちゃんと伝えて。逹瑯:へぇ~。すごいね、よかったね。SATOち:よかった。本当にすげぇ感動した。◎8月21日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、アルルカンから暁さん(Vo)が登場します! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack