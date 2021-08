オランダサッカーリーグ『Eredivisie(エールディヴィジ)』の中から、Amsterdamsche Football Club Ajax (アヤックス)とPhilips Sport Vereniging(PSV)の試合を中心に、8月15日から全34節・44試合が、Huluで独占ライブ配信、さらに見逃し配信も実施される。



世界屈指のサッカー強豪国であるオランダのプロサッカーリーグ『エールディヴィジ』。今年でリーグ設立65周年を迎える。中でも36度目のリーグ優勝を狙う“アヤックス”や東京2020オリンピックでエースナンバー10を背負った堂安律選手も所属する強豪“PSVアイントホーフェン”に注目が集まる。過去には本田圭佑、小野伸二、宮市亮など多くの日本人選手が在籍。現在は堂安選手以外にも次世代の日本代表を担う中山雄太(PECズヴォレ)、菅原由勢(AZアルクマール)などが所属している。



■チャンネル名

エールディヴィジ(オランダサッカーリーグ)



■Hulu配信スケジュール

※映像には英語実況が入ります。

※見逃し配信は、試合終了後15時頃に配信開始予定となります。

※日本時間で表記しています。

※スケジュールは予告なく変更になる可能性がございます



第1節:8月15日1時45分~ ヘラクレス・アルメロ vs PSV

第1節:8月15日4時00分~ アヤックス vs NEC

第2節:8月22日4時00分~ PSV vs カンブール・レーバーデン

第2節:8月22日19時15分~ FCトウェンテ vs アヤックス

第3節:8月29日3時00分~ PSV vs FCフローニンゲン

第3節:8月29日21時30分~ アヤックス vs フィテッセ

第4節:9月12日1時45分~ PECズヴォレ vs アヤックス

第4節:9月12日4時00分~ AZ vs PSV

第5節:9月19日3時00分~ アヤックス vs カンブール・レーバーデン

第5節:9月19日21時30分~ PSV vs フェイエノールト

第6節:9月22日1時45分~ フォルトゥナ・シッタルト vs アヤックス

第6節:9月23日1時45分~ ゴー・アヘッド・イーグルス vs PSV

第7節:9月25日23時30分~ アヤックス vs FCフローニンゲン

第7節:9月26日1時45分~ ヴィレムII vs PSV



第8節以降も、アヤックスとPSV中心に注目試合が配信される。