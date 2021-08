M!LKがビクターエンタテインメントよりメジャーデビューすることが決定。結成7周年記念日の11月24日に、メジャー1stシングル「Ribbon」をリリースする。

これは、本日8月20日に東京・Zepp Tokyoで行われたツアー「M!LK BEST L!VE TOUR ~Thank you for your smile~」の最終公演で発表となったもの。会場では、み!るきーず(M!LKファンの呼称)にメジャーデビューを知らせるティザー映像が公開された。

メジャーデビュー曲「Ribbon」は、恋愛ソングでありながらM!LKのこれまで歩んできた歴史と、メジャーデビューという節目を迎えたグループの今を結び、未来への決意表明を感じさせる楽曲。シングルは全3形態でリリースされ、初回限定盤A、初回限定盤Bにはそれぞれ異なる映像を収録したBlu-rayが付属する。カップリング曲やBlu-rayの詳細については追って発表される。

さらに、2022年2月13日には神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールでワンマンライブが行われることも決定した。M!LKが同会場でライブを行うのは、2017年12月の「白黒牛乳ワールド in パシフィコ横浜」以来、約4年2カ月ぶり。チケット情報などの詳細については、M!LKのオフィシャルサイトで確認を。

なおM!LKのYouTube公式チャンネルでは、会場で公開されたティザー映像の完全版が公開されている。新たな一歩を踏み出すM!LKの今後の展開を、ファンは楽しみにしておこう。

M!LK ワンマンライブ(タイトル未定)

2022年2月13日(日)神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール