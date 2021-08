THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのニューシングル「LIVING IN THE DREAM」が10月27日にリリースされる。

「LIVING IN THE DREAM」は川村壱馬、吉野北人、浦川翔平、藤原樹が出演している「バイトルPRO」のテレビCM用に制作された楽曲。シングルには同楽曲に加え、新曲3曲も収録される予定だ。パッケージは通常盤、MUSIC VIDEO盤、FIGHT & LIVE盤の3形態が用意され、 MUSIC VIDEO盤には「LIVING IN THE DREAM」のミュージックビデオとそのメイキング映像、FIGHT & LIVE盤には6月に神奈川・横浜アリーナで行われたイベント「RUN!RUN!RAMPAGE!! ~FIGHT & LIVE SHOW~」の映像を収めたDVDが付属する。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「LIVING IN THE DREAM」収録内容

CD

01. LIVING IN THE DREAM

02. タイトル未定1

03. タイトル未定2

04. タイトル未定3

05. LIVING IN THE DREAM(Instrumental)

06. タイトル未定1(Instrumental)

07. タイトル未定2(Instrumental)

08. タイトル未定3(Instrumental)

MUSIC VIDEO盤付属DVD

・LIVING IN THE DREAM(MUSIC VIDEO)

・LIVING IN THE DREAM(MUSIC VIDEO Making Movie)

FIGHT & LIVE盤付属DVD

・RUN!RUN!RAMPAGE!! ~FIGHT & LIVE SHOW~ in YOKOHAMA ARENA