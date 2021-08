柏木由紀「“メイクのすごさ”を伝えたくて」“すっぴん”が話題になったYouTube動画の裏話を語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。8月のゲストは、AKB48の柏木由紀さんです。8月15日(日)の放送では、柏木さんがご自身のYouTubeで“すっぴん”を披露したことが話題にもなった“メイク動画”について語りました。広海:AKB48のみなさんって、みんなセルフメイクなんですね。柏木:そうなんですよ。ヘアはやっていただけるんですけど、メイクはみんな自分でやっています。広海:すごい! でもなぜかしら?柏木:人数が本当に多いので……!広海:ああ、経費削減ね(笑)!すみれ・柏木:(笑)。広海:すみません、あくまで私個人の意見だけど(笑)。柏木:私たちは(スタッフさんから)“時間短縮だ”と言われています(笑)。広海:ですよね、メンバー全員をメイクさんにお願いしようと思ったら、せいぜい5人で回すってなっても“何時間前から現場に入らないといけないの?”って話になりますよ(笑)。柏木:そうそう、無理なんですよ(笑)。なので、自分でやっています!すみれ:なるほど(笑)。じゃあ、セルフメイクはすごく上手になったでしょ?柏木:人に聞いたり研究したりして、徐々に上手になってきてますね!すみれ:メイクはどうやって勉強したのですか?柏木:最初は先輩のメイクを見たり、先輩からアドバイスをいただいたりしていました。あとは、雑誌を見たり、メイクさんから話を聞いたりして、常にアップデートできるように研究しています!すみれ・広海:えらい!すみれ:AKB48きっての美容マニアだという柏木さんですが、ご自身のYouTubeチャンネル公開された「メイク動画」がすごく話題になりましたよね?柏木:はい、ありがたいです!広海:すごいニュースにもなっていましたが、本当に(すっぴんをさらけ出しているんですよね?柏木:そうですね、本当にありのままをさらけ出しました。そうすると、やっぱり反響がすごくて……。広海:私も最初見てびっくりしました。“いつもよりも調子悪い日!?”みたいな。柏木:ほんとですか(笑)。でも“メイクのすごさ”を伝えたかったんです!。広海:うん、たしかに、(動画の最後は、いつもの柏木由紀になっていましたよ!柏木:なっていました(笑)?広海:はい。すみれ:とはいえ、柏木さんは、すっぴんでもメイクをしていても全然変わらなさそうだけど。柏木:そんなことないですよ。広海:でもなんか、動画にちょっと悪意があった(笑)。すみれ・柏木:ハハハ(笑)。広海:“あえて可愛くなく見えるように頑張って撮ったのかしら”っていうぐらい。柏木:なんでだろう(笑)? たしか、(YouTubeを収録したときはライトがなかったんですよ。広海:そうですよね!“なんでライトなしで撮っているの!?”って思って。柏木:(ライトを取りに行くのが面倒で……“もうナシで撮ろう”って(笑)。広海:今どき、素人のYouTuberでもみんな、2,000~3,000円のリングライトは使っているわよ!(笑)柏木:仕方なかったんです……(笑)。次回8月22日(日)の放送も、引き続きAKB48・柏木由紀さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!* * *★今回スペシャル企画として、柏木さんのYouTubeチャンネル「柏木由紀 YouTube Official Channel」が、この番組の裏側に密着! ゆきりんのスキンケアやヘアメイクなどの準備シーンや、収録中に盛り上がった「30歳記念の写真集」の和気あいあいトークまで、未公開・限定の映像も盛りだくさん!また、ゆきりんとすみれのお誕生日が7/15で同じという偶然もあり、お祝いとして、収録後に@cosmeTOKYOでコスメの爆買いをする、という楽しく嬉しいサプライズも♪ ぜひチェックしてくださいね。<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/