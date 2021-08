『平穏世代の韋駄天達』『DOAXVV』コラボ8月20日スタート！

TVアニメ『平穏世代の韋駄天達』×ゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』のコラボが、2021年8月20日より開始された。



アニメ『平穏世代の韋駄天達』は、7月22日より毎週木曜24:55~フジテレビ「ノイタミナ」ほかにて放送中。原作は白泉社『ヤングアニマル』連載中の同名漫画だ。TVアニメも大きな話題を呼んだ『異種族レビュアーズ』などの天原が原作、TVアニメも大ヒットした『小林さんちのメイドラゴン』などのクール教信者が作画を担当。

アニメーション制作は、『呪術廻戦』『ドロヘドロ』『どろろ』などのMAPPAが担当している。



『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』(『DOAXVV』)は、格闘ゲーム『DEAD OR ALIVE』の女性キャラと楽しむスポーツ・バカンスゲーム。ビーチバレーを中心に、常夏の楽園ヴィーナス諸島でのバカンスが楽しめる。



今回のコラボでは、『平成世界の韋駄天達』のピサラの衣装が『DOAXVV』のエリーゼ専用新SSR水着、『平成世界の韋駄天達』ギルの衣装が新SSR水着として登場。

ログインボーナスやコラボ記念ガチャ、RTキャンペーンも開催される。



(C)天原・クール教信者・白泉社/「平穏世代の韋駄天達」製作委員会 (C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.