トレーディングカードゲーム『カードファイト!! ヴァンガード overDress』よりリリカルトライアルデッキ第1弾「出航!リリカルモナステリオ!」と、リリカルブースター第1弾「Lyrical Melody(リリカルメロディ)」が登場している。

リリカルトライアルデッキ第1弾「出航!リリカルモナステリオ!」とリリカルブースター第1弾「Lyrical Melody(リリカルメロディ)」は、『カードファイト!! ヴァンガード overDress』の新国家「リリカルモナステリオ」のカードを収録している。

