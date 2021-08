舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』より新ビジュアル・追加キャストが公開された。

舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』

舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』は、2021年10・11月に東京・明治座にて上演される。今回公開されたビジュアルは闇のなか白い着物に身を包み赤い和傘をさして佇む雪村咲羽(三森すずこ)。

そして、女性アイドルグループ「PASSPO☆」の元メンバーで、現在は声優・女優・MCの根岸愛の出演が決定した。

