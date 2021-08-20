TVアニメ「ヴィジュアルプリズン」の放送開始日が10月8日に決定。TOKYO MX、ABCテレビ、群馬テレビ、とちぎテレビ、メ～テレ、WOWOW、BS11にて順次オンエアされる。
年に一度開催されるヴァンパイアの宴“ヴィジュアルプリズン”のため現代の東京・ハラジュクに集った、音楽を愛するヴァンパイアたちを描くオリジナルアニメ「ヴィジュアルプリズン」。放送情報の発表に併せて、第1話の先行上映イベントが9月18日に開催されることも明らかになった。イベントでは第1話の上映と、結希アンジュ役の千葉翔也、ギルティア・ブリオン役の古川慎、サガ・ラトゥール役の江口拓也によるトークが行われる。チケットの抽選申込は8月27日19時より受け付ける予定。詳細は公式サイトおよびSNSにて告知される。
オリジナルTVアニメ「ヴィジュアルプリズン」
放送情報
TOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11：2021年10月8日（金）より毎週金曜日24:00～
ABCテレビ、メ～テレ：2021年10月9日（土）より毎週土曜日26:30～
WOWOW：2021年10月13日（水）より毎週水曜日24:30～ ※第1話は無料放送。
スタッフ
原作：上松範康／Afredes
総監督：古田丈司
監督：田中智也
シリーズ構成：菅原雪絵
キャラクター原案：片桐いくみ
キャラクターデザイン：芝美奈子
サブキャラクターデザイン：山口仁七、矢向宏志、横山穂乃花
総作画監督：矢向宏志、山口仁七、川崎玲奈
プロップデザイン：木藤貴之
美術監修：加藤浩
美術監督：坂上裕文
美術設定：加藤浩、前田みつき
色彩設計：ホカリカナコ、森田真由
CG監督：雲藤隆太
撮影監督：鈴木彬人
編集：西村英一
音響監督：本山哲
音楽：Elements Garden
制作：A-1 Pictures
製作：Project VP
キャスト
結希アンジュ：千葉翔也
ギルティア・ブリオン：古川慎
イヴ・ルイーズ：七海ひろき
ロビン・ラフィット：堀江瞬
サガ・ラトゥール：江口拓也
ミスト・フレーヴ：島崎信長
ヴーヴ・エリザベス：永塚拓馬
ジャック・ムートン：矢野奨吾
ディミトリ・ロマネ：増田俊樹
ハイド・ジャイエ：蒼井翔太
※川崎玲奈と島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。
(c)Noriyasu Agematsu,Afredes/Project VP