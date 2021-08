グラミー賞受賞のスタージル・シンプソン、新アルバムリリース

米カントリーミュージックのシンガーソングライター兼俳優のスタージル・シンプソンが、最新アルバム『The Ballad of Dood and Juanita』(訳:ドゥードとファニータのバラッド)を2021年8月20日にリリースした。



コンセプトアルバムとなっている本作は、スタージル・シンプソンによる21世紀のネオ・クラシック・ラブストーリー。グラミー賞受賞経験を持つ彼の最も大望ある作品となった。



作曲とレコーディング作業はわずか1週間で行われた。二人の主人公、デュード)とファニータの物語をブロードウェイ・ミュージカルの様に紡いでいる。



前作『Cuttin Grass』シリーズにも参加したブルーグラスミュージシャンたちを再び迎えた、本人曰く「シンプルな救済、もしくは復讐劇」となった。表題曲のひとつ「Juanita (featuring Willie Nelson)」ではアメリカ音楽界の生ける伝説ウィリー・ネルソンをギターでフィーチャーしている。



・スタージル・シンプソン コメント:

物語を書きたかったんだ。ひとつひとつが完結されたストーリーの曲を集めたのではなく、アルバムを通して全編実話に基づいた物語をね。僕が愛してやまないトラディショナルなカントリー・ミュージックやブルーグラス、マウンテン・ミュージック、更にゴスペルやアカペラが入り混じった、まるでローラーコースターで駆け抜けるような作品なんだ。





<リリース情報>







スタージル・シンプソン

アルバム『THE BALLAD OF DOOD AND JUANITA』



配信日:2021年8月20日(金)

配信リンク:https://orcd.co/doodandjuanita

収録曲:

1. Prologue

2. Ol Dood (part I)

3. One In the Saddle, One On the Ground

4. Shamrock

5. Played Out

6. Sam

7. Juanita (featuring Willie Nelson)

8. Go In Peace

9. Epilogue

10. Ol Dood (part II)



Official Website:https://www.sturgillsimpson.com/