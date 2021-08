THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカル・RIKUさんの連載「音楽大陸」。8月はメンバーの武知海青さんと一緒に夏の休日を楽しむ特別編「RIKUと海青のなつやすみ」を展開中です。

前編では2人が海で遊ぶ様子をフォトストーリーでお届けしましたが、後編は古民家に場所を移して行ったインタビューを掲載。夏にまつわる話題や先日終幕した東京ドーム公演などについて語ってもらいました。動画コンテンツではTwitterで募集した質問に2人が縁側に座って答えます。

取材・文 / 清本千尋 撮影 / 曽我美芽

いつの間にか16人兄弟に

──海でのロケお疲れ様でした。

RIKU めっちゃ楽しかったです。夏休みの思い出作っちゃった!

武知海青 楽しかったですね。ここ最近で一番楽しいお仕事でした。最近はいろいろとスケジュールが詰まっていたので、ひさびさに息抜きができてまたがんばろうって思えました。

RIKU 「音楽大陸」は本当に“遊びの延長にある仕事”くらいの感じだからね。

──RIKUさんは連載開始当初からずっとそう言ってますよね(笑)。

RIKU そういう空気感を僕自らが作ったほうがいいかなと思ってるんです。もちろん「音楽大陸」もお仕事の1つですけど、どこよりも楽しく仕事ができる場所……そんなコンセプトで「音楽大陸」をやらせてもらってます。

──RIKUさんと海青さんはプライベートでも一緒に出かけたり、遊んだりするんですか?

RIKU 最近はこの状況なので遊ぶ機会もめっきり減っちゃいましたけど、うちですき焼きを振る舞ったことがあります。メンバーとプライベートで一緒にごはんを食べたのはそれが本当にひさびさで。その前は海青が大会(2019年に開催されたボディコンテスト「Summer Style Award 2019 ROOKIE CHALLENGE CUP」)で優勝して、一緒に焼き肉を食べに行ったときかな?

海青 あー! RIKUさんに焼き肉を食べに連れて行ってもらいましたよね。僕、お酒1杯だけでベロベロになって(笑)。

RIKU カシオレで(笑)。

海青 体がアルコールを一気に吸収しちゃって。道端で「ウェーイ」とか言って写真撮りましたよね。

RIKU あはは。そうだった。

海青 基本的に僕らってTHE RAMPAGEの活動のときは16人で一緒にいるので、オフはわりとそれぞれで、1人なことが多いですよね。みんな自由なんです。

RIKU そうだね。でもさ、海青と一緒にごはん食べるのすごく好きなんだよね。海青と話してると3分に1回爆笑が起きるみたいな感じで、本当に楽しいんです。

──それは好きなものが似ているとか、何か共通点があって?

海青 共通点というよりも、今ではもう阿吽の呼吸ができる関係だからですかね。RIKUさんはもちろん、ほかのメンバーに対しても思いますけど、そこに理由はあまりないというか。

RIKU そうそう。全員とすごくしょうもないことで笑い合えるんです。赤の他人だった16人がいつの間にか16人兄弟になってきたんだなって思います。海青のほうが体は大きいけど、かわいい弟です。

海青 ははは。

冷やし中華は何ダレ?

──夏の特別編ということで、子供の頃の夏の思い出を聞かせてください。

海青 僕の子供の頃の夏の思い出は家族で行った海ですね。お母さんに足のつかない沖のほうまで連れて行かれて、そこで浮き輪を外して浜まで泳いで帰るみたいな。

RIKU ストイックかよ(笑)。

海青 もうね、訓練みたいな感じだったんですよ。そもそも水泳を始めたのも海で溺れないようにっていう理由だったんです。姉が2人いるんですけど、3人そろって水泳を習い始めて、いよいよ泳ぎを実践しようと和歌山の海に家族旅行で行ったんです。和歌山の海はめちゃくちゃきれいでした。

──RIKUさんの子供の頃の夏の思い出も聞かせてください。

RIKU 幼稚園の頃の夏祭りのことを覚えていますね。幼稚園生くらいの年齢の男の子って浴衣より甚平を着ることが多いと思うんですけど、僕は親から浴衣を着せられたんです。でも前日に雨が降っていたのか地面がぬかるんでるし、浴衣で歩きにくいしで、「なんで僕だけ女の子みたいな格好しなきゃいけないんだ!」って大泣きしたんですよね。

海青 イヤな思い出だね(笑)。

RIKU そう(笑)。その翌年は甚平を買ってもらってそれで夏祭りに遊びに行ったんだけど、今思えば男の子の浴衣って相当イケてたじゃんって。あのときはそれがわからなくてギャン泣きしたね。あと子供の頃といえばやっぱりサッカーの夏合宿。膝小僧と腕と首から上が真っ黒に焼けてチョコレートみたいな色になってた(笑)。

──夏の好きな食べ物はありますか?

海青 冷やし中華!

RIKU いいね!

──冷やし中華は、醤油ダレ派ですか? ごまダレ派ですか?

海青 醤油ダレですね。ごまダレはやっぱりカロリーが気になる(笑)。あと冷麺も好きです。

RIKU 冷麺いいね。お酢をたくさん入れて食べたい。

海青 お酢は必須ですね。僕、ラーメンを食べに行ってお酢が置いてあるとボトルの中身を全部入れちゃうぐらい好きなんですよ。

──ええ、それは絶対酸っぱいですね(笑)。

海青 なんかラーメンにお酢をたっぷり入れるのが僕の定番なんですよ。もちろん冷麺にもたっぷりお酢を入れます。

RIKU 僕も夏の食べ物の中では冷たい麺が好きですね。

──「夏といえばこの曲!」と思う曲を教えてください。

RIKU サザンオールスターズさんの「勝手にシンドバッド」。ラーラーラー ラララ♪

海青 いいですねえ。僕はMrs. GREEN APPLEさんの「青と夏」が好きです。「夏が始まった合図がした」っていう歌詞があるんですけど、まさに夏の始まりにぴったりな曲だと思います。

RIKU 好き好き。あと「君と夏の終わり 将来の夢~♪」……なんだっけ?

──ZONEの「secret base~君がくれたもの~」ですね。

海青 ヤーバいっすねえ(笑)。あと「夏祭り」も好きです。「君がいた夏は~♪」

RIKU いいよねえ。

案の定、陣さんは泣いて……

──THE RAMPAGEメンバーと過ごす8年目の夏ですけど、16人での夏の思い出はありますか?

海青 みんなで川遊びしたときじゃないですか? 4年ぐらい前かな?

──2017年に配信されたABEMAの特番「THE RAMPAGE ~夏の1ページ~メンバー16人の素顔全部見せますSP」ですかね。

RIKU そうだと思います。鮎釣りをしたり、バーベキューをしたり、いろいろアウトドアを満喫したよね。2017年はTHE RAMPAGEがデビューした年で全国に名前を広めるために全国でたくさんイベントをやっていたんです。夏は2日に1回はイベントに出ていたんじゃないかな。衣装の洗濯が間に合わないからみんなで古着屋で安いアロハシャツを買って着たりして。あのバーベキュー企画はその合間でやったので、最後のキャンプファイヤーでみんなの思いを聞いたときはグッと来ましたね。

海青 そして案の定、陣さんは泣いて……(笑)。

RIKU そうそう。陣くんは泣いてた(笑)。

海青 2017年の夏って、江ノ島のイベント(2017年8月開催の「WATERWARS BEACH FESTIVAL」)も出ましたよね? 海沿いにステージが組まれてて、お客さんが水鉄砲で僕らに水をかけまくる中でパフォーマンスするという……(笑)。汗と水でびしゃびしゃだったけど、そのままシャワーも浴びずに16人で車にぎゅうぎゅう詰めになって帰ったのを覚えてます。

RIKU あったー! 確か着替える場所もなくて車の中で着替えたよね。

海青 そうそう(笑)。あれは大変でしたよね。

東京ドーム公演を経た2人が叶えたい夢

──THE RAMPAGEは現在ツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ~WAY TO THE GLORY~」の真っ最中ですが、7月17、18日には東京ドーム公演を成功させましたね。「音楽大陸」の制作チームで観に行かせていただきました。初めての単独東京ドーム公演はいかがでしたか?

RIKU ありがとうございます。いろんな意味でTHE RAMPAGEにとってデカい2日間でした。制作期間は「EXILE目線とはなんぞや?」というところに改めて向き合っていろいろ考えて、THE RAMPAGEの強みを再確認したし、逆にまだまだだなと思うところもたくさん出てきて。レベル3のポケモンがレベル100のポケモンを倒したぐらいの経験値をもらったと思います。自分たちの経験をすべて注ぎ込んで一生懸命やったからこそ悔しいと感じるところもあったけれど、来てくれたお客さんの笑顔や涙を見て、THE RAMPAGEはドームでもちゃんとやれるんだっていう自信を持てましたね。

──大所帯のTHE RAMPAGEだからこそできるサポートメンバーなしのステージや、逆にユニットやボーカルだけでの少人数のステージなど、趣向が凝らされたセットリストもよかったです。

RIKU ボーカルだけのステージは責任の重さが違いましたね。勢いがあるTHE RAMPAGEの姿だけではなく、繊細なところも見せられたのがあのステージだったので、どんな形でもTHE RAMPAGEをレペゼンできるようにしないといけないと思ってステージに臨みました。実際は集中しきって歌っていたのであまり記憶がないです(笑)。

──そういった緊張がある中でもすごく楽しそうにしている16人の姿が印象的なライブでした。

RIKU そりゃそうですよ。ね、海青?

海青 そうですね。まあこのご時世なので、通常の半分のキャパシティかつ歓声も抑えてもらってライブをやらせてもらったんですけど、今回みたいな雰囲気は今しか経験できないので、それならそれを存分に楽しんでやろうと思いました。満員でやれるようになったときには、もっと進化して大きくなった16人で必ずここに帰ってきたい。もっとたくさんの方にTHE RAMPAGEを知ってもらいたいし、現状で満足してられないぞと強く思いましたね。

RIKU 東京ドーム公演の翌日もみんなで昼から仕事だったんですよ。さすがにみんな疲れていたけど、「ドーム公演やったぜ!」っていう満足感は1mmもなかった。先を見据えている感じが全員にあったので、「満員のドーム、待ってろよ!」って感じでしたね。

──今後この2人でコラボするならばやってみたいことはありますか?

RIKU あるに決まってるじゃないですか。自分がバラード歌って海青がジャズダンスを踊るステージですよ。

海青 ずっと前からの夢です。なんならホールツアー(「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2017-2018 "GO ON THE RAMPAGE"」)を回る前から言ってます。

RIKU プレゼンまでしたよね。

海青 そうそう。それでホールツアーで「Lost Moments ~置き忘れた時間~」をボーカル3人と僕とで披露させてもらったんですよ。

RIKU 海青はTHE RAMPAGEだとクランプを披露する回数が多いんですけど、もともとジャズダンスをやっていたので、もっとそれを披露する機会が増えたらいいなと思っていて。僕はジャズダンスに合う楽曲を歌うことが得意だから、僕1人が歌って、海青が1人で踊るみたいなステージをやってみたい。そこにペアの振付をやるダンサーさんがいてもいいのかもしれないし、今までTHE RAMPAGEになかったような演出をいろいろやってみたいんです。海青はほかに何かやりたいことってある?

海青 RIKUさんと考えることは一緒だなと思ってました。ジャズダンスって、歌い手さんの感情とダンサーの感情がぴったりマッチしたときにすごくいいものになるんです。そういうステージをいつかやってみたいです。THE RAMPAGEに入る前はそういうダンスもやっていたし、3人のボーカルのハーモニーで踊ってみたこともあるけれど、またそのときから月日が経って年齢も重ねて踊り方も変わってきましたし、自分自身に感情の変化もあったので今できるジャズダンスを披露してみたいなって。またいつかそういう機会がきたらいいなと思っています。

懐かしの夏歌を選曲させて頂きました。

僕の青春が詰まったセットリストなので、1つひとつに思い出が強くあります。しゃべりだすと5時間くらいかかってしまうので、このセットリストを聞いて是非僕の青春を感じてください。笑

