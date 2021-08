8月27日から29日にかけて山梨・山中湖交流プラザ きららで行われる予定だった野外フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2021 -25th ANNIVERSARY-」の開催中止が発表された。

「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」はスペースシャワーTVが企画制作する夏の野外イベント。25回目の開催となる予定だった昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となり、その代わりに配信ライブイベント「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHARE supported by au 5G LIVE」が行われた。そして今年はコロナ禍における安心安全な野外音楽フェス開催に向け、できる限りの感染対策を行いながら準備が進められてきたが、新型コロナウイルスのデルタ株の感染急拡大に伴い東京などで緊急事態宣言が延長されたこと、山梨県ならびに山中湖村でまん延防止等重点措置が発令されたことを受け、「私たちの生命を脅かすこの危機的な状況を軽視することはできない」という理由から2年連続の開催中止が決定した。

開催中止の決定に伴い、フェスを共同主催している山中湖村の高村正一郎村長は「フェスティバルを楽しみにされていた来場者や出演者の皆様をはじめ関係各位におかれましては、突然の中止発表に残念な気持ちで、戸惑いを隠せない方々も多くいることと察しております。今回の中止発表については、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、皆様の生命を第一に考え決断したことをご理解いただき、新型コロナウイルス感染収束後には、更なる感動をお届けできる演出を準備し皆様をお迎えできること、心よりお待ちしております」とコメントを発表している。

購入済みの入場券、駐車券、専用ベンチおよびボックスシートチケット、オフィシャルツアーについては払い戻しの対応が行われる予定。詳細は8月24日にアナウンスされる。なお、購入済みの入場券は来年の「SWEET LOVE SHOWER」でも有効となる。

「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」共同主催 山中湖村 高村正一郎村長 コメント

山中湖村の地域振興・観光活性を目的に、夏の風物詩として毎年開催し、富士山と山中湖畔の素晴らしい自然環境を体験できる演出で、来場者や出演者の皆様にイベント全体を楽しんで頂いておりましたSWEET LOVE SHOWERの夏の野外フェスティバル開催について、山梨県から、8月6日に新型コロナウイルス感染拡大防止の徹底を図るため、臨時特別協力の要請があり、8月16日には政府から感染拡大を抑えるため、8月20日から来月12日まで山梨県に新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が発令され、18日付山梨県知事から指定地域として山中湖村へ要請がありました。

このことにより、本村における新型コロナウイルス感染症対策に関する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に伴う感染防止の措置として、感染拡大防止に万全を期すため、苦渋の決断ではありますが2年連続での中止を決断いたしました。

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2021 -25th ANNIVERSARY-(※開催中止)

2021年8月27日(金)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

WANIMA / 宮本浩次 / MAN WITH A MISSION / SUPER BEAVER / SHISHAMO / ずっと真夜中でいいのに。 / 東京スカパラダイスオーケストラ / Vaundy / THE BAWDIES / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY / Fear, and Loathing in Las Vegas / Age Factory / 緑黄色社会 / ROTH BART BARON / 神はサイコロを振らない(オープニングアクト)



2021年8月28日(土)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

マキシマム ザ ホルモン / THE ORAL CIGARETTES / UNISON SQUARE GARDEN / 10-FEET / BLUE ENCOUNT / フレデリック / 04 Limited Sazabys / OKAMOTO'S / KANA-BOON / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / PUNPEE / STUTS / TAIKING(Suchmos) / Tempalay / Yogee New Waves / BREIMEN(オープニングアクト)



2021年8月29日(日)山梨県 山中湖交流プラザ きらら

<出演者>

[Alexandros] / クリープハイプ / レキシ / 矢野顕子×上原ひろみ / NUMBER GIRL / sumika / GRAPEVINE / go!go!vanillas / Saucy Dog / SHE'S / マカロニえんぴつ / 秋山黄色 / 折坂悠太(重奏) / ハンブレッダーズ / 変態紳士クラブ / 優里 / にしな(オープニングアクト)