10月17日に大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場で開催される野外ライブイベント「Chillin' Vibes 2021」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「Chillin' Vibes」はさまざまなアーティストの演奏をピクニックスタイルでゆったりと楽しめるイベントで、今年が3回目の開催。今回の発表ではACIDMAN、大橋トリオ、GLIM SPANKY、くるり、スガシカオ、TAIKING(Suchmos)、森山直太朗の出演が明らかになった。また「FM802弾き語り部」として松本大(LAMP IN TERREN)、ヤマサキセイヤ(キュウソネコカミ)、瑛人も出演する。

なお現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、チケットの販売はいったん延期されることが決定。今後の販売予定はオフィシャルサイト等で随時アナウンスされる。

Chillin' Vibes 2021

2021年10月17日(日)大阪府 万博記念公園もみじ川芝生広場

OPEN 9:30 / START 11:00

<出演者>

MAIN STAGE:ACIDMAN / 大橋トリオ / GLIM SPANKY / くるり / スガシカオ / TAIKING(Suchmos) / 森山直太朗 / FM802弾き語り部(松本大[LAMP IN TERREN]、ヤマサキセイヤ[キュウソネコカミ]、瑛人) / and more

GOOD MUSIC LOUNGE DJ:AKITO / DJ KRO / and more

GOOD MUSIC LIVE ACT:笠原瑠斗 / YAMORI / and more

MC:大抜卓人(FM802)

FM802弾き語り部MC:板東さえか(FM802)