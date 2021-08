【国内シェア8割超！】知っているようで実は知らない!?『Google』から学ぶウェブサイト運用のコツとは？

皆さん、はじめまして。

前回予告しておりました『ロングテールの理論』ではなく、予定を変更して『Google』について、ご紹介させていただきます。



前回は、WEBサイト、特に、ネットショップをされている方には必見の『パレートの法則』についてご紹介させていただきました。



第3回目となる今回は、



・『Google』って、どんなもの?

・どのように活用するか知りたい

・もっと上手くWEBサイトを運用したい!



という方に、非常にオススメです。



■Googleの誕生はいつ?由来は?



1995年当時、スタンフォード大学に在籍していたラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏は出会いました。



そして、翌年には『Google』の前身となる検索エンジン「BackRub」の開発を行い、稼働から1年以上が経ったころ「無限の未来があるWeb上の情報を体系化する」という使命から1の後に、0が100個続く101桁の数を表す数学用語「googol」をもじり、『Google』に名称を変更しました。





■国内シェアは8割超!検索エンジン『Google』の機能は?



◇機能は?



『Google』の主な機能は、検索エンジンです。



この連載を読まれている皆さんの中にも少なからず、一度は目にしたという方や今も使っているという方がいらっしゃるのではないでしょうか?



イベントごとや記念日になると由来や代表するモチーフなどで検索窓が装飾されることもしばしばありますが、インターネットの接続ができないという表示画面では、登場した恐竜をクリックすると簡単なゲームができたりと、ユーザーを飽きさせない工夫が施されています。



しかし、それだけで終わらないのが、『Google』のすごいところです。



Googleカレンダーやメール、スプレッドシート(表計算)やワードだけでなく、ブログやミーティングツールなど、ビジネスでも日常生活でも欠かせない豊富な機能とサービスがたくさん用意されており、それらはいずれも高い互換性を備えています。



なぜ、そのような便利な機能が『Google』には豊富に備わっているのかというとそれは、『Google』が掲げている理念に理由がありました。





■『Google』が定めている理念とは?

Googleが創設から数年後に策定された「Googleが掲げる10の事実」をご存知ですか?



一部ですが、ご紹介させていただきます。



1)ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。



ユーザーの利便性を追求することで、自ずと利用者が増えているGoogle。

高いデザイン性と豊富なアプリは、利便性も高く”もっとこうなればいいのに”といった不満を抱かせないようにGoogleが目指しています。



6)悪事を働かなくてもお金は稼げる。



Googleは、検索テクノロジーを提供したり、Googleのサイトやその他のウェブサイトに有料広告を掲載することで収益を得ている会社ですが、Googleはしっかりとその先にいるユーザーのことを考え、悪徳な広告やユーザーの利便性を阻害する広告を許可していません。

信頼を失ってまで、短期的に収益が増加しても意味がないとも考えているそうです。



7)世の中にはまだまだ情報があふれている。



情報社会と呼ばれて久しい昨今、情報の精査も必要ですが、Googleでは、日々研究者たちによって世界中のあらゆる情報を検索ユーザーに提供するための開発が続けられています。



ここではご紹介しきれていませんが、Googleが掲げている10の事実に沿い



・ユーザーは、誰なのか?

・どのような悩みを抱えていて何を知りたいのか、何を得たいのか?

・何を出来るようになりたいのか?

・何を与えれば解決に近づけるのか?



以上のようにユーザーに焦点をあてて、寄り添うことがWEBサイトやコンテンツの作成において重要になります。





■『YMYL』と『Google』の理念>SEO対策……!?



◇Googleは”ユーザーファースト”



Googleは、『Googleが掲げる10の事実』に基づき、ユーザーを大切にしているページを評価してくれます。



◇守るべき、もう一つのポイント



守るべきことに、『YMYL』というトピックがあります。



YMYLがどういうものかというと、Your Money (or) Your Lifeの略で、直訳すると、「あなたのお金やあなたの人生」です。



その言葉のままですが、ユーザーの金銭・人生に対して重大な影響を与える可能性があるトピック(ページ)を指します。



なぜ、こうしたことが必要なのかというと



・利便性の高い環境を提供すること

・間違った情報提供を行わないこと



ユーザーに対するGoogleの基本的な方針である以上のことが関わってきます。



新型コロナウイルスの感染拡大の際にも散見されましたが、問題の背景の一つには、信憑性のない医療情報を拡散していたキュレーションサイト「WELQ」の存在があります。医療情報というユーザーの人生や健康に影響を及ぼしかねないこうしたサイトの存在に一石が投じられたことにより、特に健康に関する内容で、検索順位を決めるアルゴリズムにおいてYMYLの重要性が上がることとなりました。



ユーザーに不利益を負わせないGoogleの姿勢が検索順位にも表れており、YMYLはもちろん、他のトピックでも情報をアップデートしていくことも欠かせません。



また、YMYLは、健康においてだけでなく、おもに、以下の5つのジャンルにも該当しますので要チェックが必要です!



【該当するジャンル】



・ショッピング、金銭取引を扱うページ

・年金や保険、ローンなどの金融情報を取り扱うページ

・健康や病気など、医療情報を取り扱うページ

・裁判や法的文書の作成など法律に関する情報を扱うページ

・災害や政策などのニュース記事や国や市町村などの公的情報を扱うページ



その他にもYMYLに関わるとされる情報が掲載され、上記のように具体的なジャンルに該当しない場合でもYMYLに関する情報だと判断されるページもあります。





■ウェブサイト運用に役立つ学習サービスがあるって本当?

◇『Grow with Google』とは?



In many ways, the founding mission of Google back in 98—”to organize the worlds information and make it universally accessible and useful”—is even truer and more important to tackle today, in a world where people look to their devices to help organize their day, get them from one place to another, and keep in touch.



「我々は、すべての人にとって平等な場所は存在すると信じています。インターネットは世界で最も平等を追求できる力強いツールのひとつです。そしてそれをできるだけ多くの人が利用できるようにすることが、我々の仕事だと考えています。」



何事にも言えますが、「人」の存在は社会の発展に欠かせません。



それは、Googleが目標としている「平等」においても言えることです。



そのため、Googleでは、「技術革新」を育てるためにそれを担う人材の育成に乗り出しました。



そうして、生まれたサービスは、Googleがそれまで培ってきたノウハウを無料で提供する場です。



インターネットに繋がりさえすれば、どんな人でも、Googleのもつ技術の習得をすることができます。



◇どんな人向けなの?



個人事業主・学生や教育関係者、働きやすい環境を求める個人や企業向けにデジタルツールトレーニングや働き方改革の推進、地方自治体との提携による中小企業成長支援にも使えるビジネス向けなどさまざまな用途に合わせたカテゴリーが用意されています。



「難しそう」と思われる方でも、インターネットについて基礎から学べるだけでなく、



「仕事で開発に携わっているからそこまで必要ない」という方でも、デベロッパー向けのプログラムなどが準備されており、初心者~上級者まで、さまざまなトレーニングが用意されているのでまずはここからやってみよう、と挑戦しやすいのも魅力の一つです。



あらゆる人に対応している『Grow with Google』とにかく、ユーザーファーストなGoogleだからこそ!と納得してしまいますし、だからこそ、世界を牽引していく企業なのだと思わされます。



WEBサイトの運用やオンラインでの販路拡大などにも役立つ知識が得られますのでご興味がわきましたら、一度目を通して見てはいかがでしょうか?



さて、ここまでご紹介させていただきましたがいかがでしたか?



次回も、WEBサイト・ネットショップに欠かせない知識をご紹介できればと思いますのでお楽しみに!