『バイオハザード』のゲーミングチェアが一般予約受付開始！

テラは、人気ゲームシリーズ『BIOHAZARD』と、有名ゲーミングチェアブランド「COUGAR(クーガー)」がコラボレーションしたゲーミングチェア(全2種)を、 2021年8月31日(火)の発売に先立ち、2021年8月19日(木)よりスマートフォンアクセサリーの問屋サイト「スマトン」「スマトン楽天市場店」「スマトンYahoo!店」、カプコン公式通販サイト「イーカプコン」、各家電量販店で一般予約受付を開始した。



『BIOHAZARD』シリーズは、武器やアイテムを駆使し惨状からの脱出を試みるサバイバルホラーゲーム。1996年の第1作発売以降、シリーズ累計販売本数1億本を超えるコンテンツであり、登場から25年以上経過した今なお、世界中から熱狂的な支持を集めている。



そしてゲーミングチェアブランド「COUGAR」は、ドイツで2008年に設立されたブランド。世界でも有名なリーグや大会にもスポンサードを行うことで常にe-Sportsシーンに対して訴求を行っている。また、日本国内ではe-sports専門学校等にもゲーミングチェアやデバイスなどが導入されており、日本においてもe-sports選手やコアユーザなどから支持されている。



この度のコラボレーションゲーミングチェアは、『BIOHAZARD」シリーズでお馴染みの、ラクーン市警察署の特殊作戦部隊「S.T.A.R.S.」と、事件の影に暗躍する謎の組織「Umbrella」をそれぞれモチーフにした全2モデル。



チェアに施されている「COUGAR」ロゴの刺繍はそれぞれの雰囲気に合わせられ、「S.T.A.R.S.」をモチーフにデザインしたモデルは通常商品のオレンジからネイビーに、「Umbrella」をモチーフにしたモデルは通常商品のオレンジからレッドに変更したデザインとなっている。





本ゲーミングチェアは人間工学に基づいて設計されており、また頭部・腰部にピローを付属しているため長時間座っても疲れにくく、ゲームプレイを快適に行うことができる仕様となっている。



特別なコラボゲーミングチェアに座って、一味違った雰囲気で『BIOHAZARD』シリーズのプレイを楽しんでほしい。



